El Kursaal penja el cartell d'entrades exhaurides amb «La importància de ser Frank»

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dimecres i dijous, 18 i 19 de gener, a les 7 de la tarda, dues funcions de La importància de ser Frank, d'Oscar Wilde, amb les entrades exhaurides des de fa dies. El muntatge va a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou, que porta a escena una de les comèdies més celebrades del teatre universal.
Considerada la comèdia per excel·lència, l'obra destaca pels seus diàlegs enginyosos, plens de sentències memorables, i per una estructura plena de girs i situacions pròpies del teatre de l'absurd. Wilde construeix un engranatge còmic perfecte que es revela a mesura que avança l'acció.
La trama gira entorn de John, un jove que viu al camp i que, per escapar de les responsabilitats, s'inventa un germà anomenat Frank que suposadament resideix a Londres. El seu amic Algernon, que viu a la ciutat, fa el mateix en sentit invers: crea un amic fictici al camp per poder eludir compromisos socials i familiars. Les identitats inventades i els malentesos desencadenen una successió d'equívocs que sostenen el to humorístic de la peça.
El muntatge que es podrà veure al Kursaal està dirigit per Jordi Gener i coordinat per Jaume Puig. La proposta escènica aposta per una disposició amb el públic a tres bandes, fet que afavoreix la proximitat i la complicitat amb els intèrprets.
El repartiment està format per Carles Roch, Oriol Miras, Clara Badia, Anna Fabrés, Teti Canal, Fina Tàpias, Joan Domènech i Ferran Junyent, que donaran vida als personatges d'aquesta sàtira social que continua plenament vigent més d'un segle després de la seva estrena.