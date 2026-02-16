16 de febrer de 2026

El Kursaal penja el cartell d'entrades exhaurides amb «La importància de ser Frank»

El Grup Escènic Nostra Llar porta al teatre manresà la comèdia més emblemàtica d'Oscar Wilde

Publicat el 16 de febrer de 2026 a les 12:19

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dimecres i dijous, 18 i 19 de gener, a les 7 de la tarda, dues funcions de La importància de ser Frank, d'Oscar Wilde, amb les entrades exhaurides des de fa dies. El muntatge va a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou, que porta a escena una de les comèdies més celebrades del teatre universal.

Considerada la comèdia per excel·lència, l'obra destaca pels seus diàlegs enginyosos, plens de sentències memorables, i per una estructura plena de girs i situacions pròpies del teatre de l'absurd. Wilde construeix un engranatge còmic perfecte que es revela a mesura que avança l'acció.

La trama gira entorn de John, un jove que viu al camp i que, per escapar de les responsabilitats, s'inventa un germà anomenat Frank que suposadament resideix a Londres. El seu amic Algernon, que viu a la ciutat, fa el mateix en sentit invers: crea un amic fictici al camp per poder eludir compromisos socials i familiars. Les identitats inventades i els malentesos desencadenen una successió d'equívocs que sostenen el to humorístic de la peça.

El muntatge que es podrà veure al Kursaal està dirigit per Jordi Gener i coordinat per Jaume Puig. La proposta escènica aposta per una disposició amb el públic a tres bandes, fet que afavoreix la proximitat i la complicitat amb els intèrprets.

El repartiment està format per Carles Roch, Oriol Miras, Clara Badia, Anna Fabrés, Teti Canal, Fina Tàpias, Joan Domènech i Ferran Junyent, que donaran vida als personatges d'aquesta sàtira social que continua plenament vigent més d'un segle després de la seva estrena.

