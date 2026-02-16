La Seu reviurà el segle XIV amb visites teatralitzades de Berenguer de Montagut

La Seu de Manresa tornarà aquest febrer al seu esplendor medieval amb una de les activitats més singulars de la Fira de l'Aixada: les visites teatralitzades guiades pel mateix Berenguer de Montagut, mestre d'obres de la basílica. La iniciativa transportarà els visitants al segle XIV, en ple període d'esplendor de la ciutat, combinant història, teatre i patrimoni en una experiència immersiva.
La proposta s'emmarca dins la programació de la Fira de l'Aixada, que se celebrarà els dies 28 de febrer i 1 de març i que tornarà a omplir els carrers del Centre Històric amb mercats medievals, espectacles i activitats per a totes les edats.
Un recorregut únic per la basílica
Durant el cap de setmana, els participants podran accedir a espais singulars del temple, pujant des del claustre fins a la primera coberta. Al llarg del recorregut, el personatge de Berenguer de Montagut explicarà en primera persona com es va aixecar la basílica, quines tècniques arquitectòniques es van utilitzar i quin paper van tenir els manresans en la construcció d'un dels edificis gòtics més emblemàtics del país.
Les visites combinen rigor històric amb tocs d'humor i teatralització, fet que les converteix en una activitat atractiva tant per al públic adult com per a famílies.
Horaris i entrades
Les sessions es faran dissabte i diumenge a les 11 del matí, 12 i 1 del migdia, i 5 i 6 de la tarda. L'aforament és limitat i el preu de l'entrada és de 6 euros, mentre que els menors de 7 anys hi poden accedir gratuïtament.
Les entrades es poden adquirir anticipadament a través de la plataforma Entràpolis o bé a la recepció de la Seu mitja hora abans de cada visita, sempre que quedin places disponibles. A més, el tiquet inclou la visita lliure a la basílica, completant així una experiència cultural en ple cor de la Fira de l'Aixada.