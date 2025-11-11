El Museu del Barroc acollirà unes jornades per redescobrir la poesia efímera i popular del segle XVII

El Museu del Barroc de Catalunya organitzarà els dies 14 i 15 de novembre les jornades Efímers poètics del Barroc. Evidències i rastres del vers en els segles XVII-XVIII, una trobada acadèmica que reunirà especialistes per explorar les múltiples formes de poesia vinculades als grans esdeveniments socials i religiosos del període barroc.
Un viatge als versos del Barroc més popular
Les jornades Efímers poètics del Barroc conviden a reflexionar sobre una dimensió sovint oblidada de la literatura del segle XVII: la poesia efímera, produïda per a festes, actes públics, cerimònies religioses o conflictes bèl·lics. Aquest tipus de composicions, que privilegiaven la comunicació directa per sobre de la sofisticació formal, ofereixen una mirada viva i immediata a la societat de l'època.
Segons els organitzadors, aquests versos, allunyats dels cànons literaris tradicionals, són testimonis essencials de la cultura visual i textual del Barroc i, en el cas català, demostren la continuïtat de l'ús literari del català durant un període històric sovint considerat de regressió cultural.
Un programa amb experts i debat interdisciplinari
El programa, que s'estendrà al llarg de dos dies, comptarà amb investigadors de la Universitat de Girona, la UAB, la Universitat de Perpinyà, la de València i la d'Alcalá, entre d'altres. Els participants presentaran recerques recents sobre la poesia com a vehicle de propaganda, devoció i identitat col·lectiva, així com sobre la seva relació amb la retòrica visual i els suports materials en què circulava.
Les sessions combinaran ponències plenàries, taules de comunicacions i espais de debat, amb l'objectiu de crear una visió global sobre la funció social del vers barroc. Un dels moments destacats serà el recital de poemes del Rector de Vallfogona, a càrrec de la poeta i rapsoda Raquel Santanera, que permetrà redescobrir una de les figures més rellevants de la poesia catalana del període.
Una iniciativa amb vocació divulgativa
Impulsades per l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, les jornades compten amb la col·laboració del Museu del Barroc de Catalunya i el suport del Departament de Cultura i del Ministerio de Ciencia e Innovación.
L'activitat és oberta al públic, amb inscripció prèvia, i s'adreça tant a especialistes com a persones interessades en la història, la literatura i la cultura del Barroc. Un esdeveniment que vol fer visible una tradició poètica viva, plural i arrelada al territori, que va donar veu a les emocions i als rituals de la societat catalana d'aquell temps.