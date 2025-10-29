El Passatge del Terror tornarà a l'Anònima amb una experiència immersiva plena de misteri

Després de dos anys d'absència, el Passatge del Terror tornarà a l'Anònima de Manresa els caps de setmana del 7 i 8 i del 14 i 15 de novembre. La nova edició, titulada Anònims, proposa una experiència immersiva ambientada en les llegendes dels antics treballadors de la fàbrica. L'activitat, organitzada per Xàldiga amb el suport de l'Ajuntament, oferirà quatre nits de por i misteri en un espai de 400 m2 adaptat a tots els públics.
El retorn d'un clàssic de la por a Manresa
L'Anònima de Manresa tornarà a convertir-se aquest novembre en escenari de misteri, crits i emocions intenses. Després de dos anys sense celebrar-se, el Passatge del Terror torna amb una nova edició que promet fer reviure els moments més foscos de la ciutat. L'activitat, que porta per títol Anònims, es podrà viure durant els caps de setmana del 7 i 8 i del 14 i 15 de novembre, amb sessions limitades i un recorregut ple de sorpreses.
Segons la llegenda que inspira el passatge, els Anònims són les ànimes dels antics treballadors de la fàbrica que mai no van abandonar del tot el recinte. Els visitants, guiats per la curiositat i el coratge, podran endinsar-se en un itinerari immersiu que explora les ombres i els racons més inquietants de l'antic complex industrial.
Un recorregut immersiu amb segell manresà
El projecte està impulsat per Xàldiga, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires de Manresa, i la col·laboració de Cafès del Bages i Elèctrica Garriga. L'activitat reuneix desenes de socis i col·laboradors que es posen a la pell dels personatges del passatge per crear una experiència única.
L'edició d'aquest 2025 és la cinquena des que la iniciativa va néixer l'any 2017 al carrer del Balç, on va celebrar les tres primeres edicions. Després d'una aturada, el passatge va traslladar-se a l'Anònima el 2022, espai que ara recupera com a escenari ideal per al seu retorn.
Enguany, el recorregut aprofitarà els 400 m2 de la nau principal del recinte, un espai ampli i ple de racons foscos que permeten desplegar l'escenografia i els efectes sonors. A més, la instal·lació estarà adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, fet que consolida l'aposta per una activitat inclusiva i oberta a tothom.
Quatre nits per viure la por
El Passatge del Terror es podrà visitar durant quatre nits. Les sessions tindran lloc els divendres 7 i 14 de novembre, de 20.00 a 00.00 h (amb última entrada a les 23.30 h), i els dissabtes 8 i 15 de novembre, de 19.00 a 21.00 h i de 21.45 a 00.00 h.
Per garantir una experiència fluida i segura, els grups accediran al passatge cada 15 minuts, amb places limitades. Les entrades es poden adquirir prèviament a través del web de Manresa Turisme o de manera presencial a l'Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major, 20.
A l'exterior de l'Anònima, els visitants podran gaudir d'un punt de trobada amb servei de begudes calentes a càrrec de Cafès del Bages, pensat per recuperar-se de l'experiència i compartir les sensacions viscudes dins del passatge.
Una cita amb la por i la tradició
Amb aquesta nova edició, Manresa recupera un dels projectes més singulars de la seva oferta cultural. El Passatge del Terror combina teatre, escenografia, so i llum per convertir l'Anònima en un escenari viu, on els límits entre la ficció i la realitat s'esborren per uns instants.
Anònims promet una experiència intensa, plena de misteri i adrenalina, que torna per consolidar-se com una cita imprescindible per als amants del terror i per a tots aquells que vulguin descobrir una cara diferent -i més fosca- de la ciutat.