Visuals estrena dos curtmetratges locals que sacsegen la creativitat: intimitat i fantasia

La 17a edició de Visuals, el projecte de creació audiovisual impulsat per l'Ajuntament de Manresa i Cineclub Manresa, presentarà aquest dissabte dues estrenes de talent local: Tant és que sigui dilluns, de l'artersenc Yasin Espuny, i Somiatruites, de la manresana Laia Borràs. Les projeccions, gratuïtes, tindran lloc a les 12 del migdia a l'Auditori de la Plana de l'Om.
Dues estrenes que reivindiquen el talent audiovisual de proximitat
La força de la creativitat local tornarà a omplir l'Auditori de la Plana de l'Om aquest dissabte. Visuals, que arriba a la seva 17a edició consolidat com un espai de referència per impulsar noves veus del cinema de proximitat, presenta enguany dues produccions que aposten per mirades personals i llenguatges propis: Tant és que sigui dilluns, de Yasin Espuny, i Somiatruites, de Laia Borràs.
La sessió, amb entrada gratuïta, forma part del compromís continuat del projecte per obrir finestres al talent emergent i donar espai a propostes que difícilment trobarien recorregut en circuits convencionals.
Tant és que sigui dilluns: amistat, memòria i silencis que pesen
El director d'Artés, Yasin Espuny, signa un curtmetratge intimista que explora l'amistat i el pas del temps a través d'un retrobament setmanal en una cafeteria gairebé buida. Els dos protagonistes comparteixen silencis densos, ironies i records que no sempre encaixen, en un relat que posa el focus en la fragilitat de la memòria i en els gestos quotidians que configuren la vida emocional. El resultat és una peça minimalista amb sensibilitat pròpia, capaç de deixar empremta amb molt poc.
Somiatruites: un viatge poètic entre realitat i imaginació
Laia Borràs, guionista formada a l'ESCAC i amb trajectòria en festivals nacionals i internacionals, presenta Somiatruites, una immersió visual que juga amb símbols, atmosferes i imatges suggeridores. El curt construeix un espai mental on la frontera entre allò real i allò imaginari es desdibuixa, convidant l'espectador a preguntar-se què és imprescindible que sigui real. És una peça oberta, evocadora, que busca interpel·lar de manera directa i sensorial.
Un projecte que suma 42 produccions i un reconeixement nacional
Visuals és avui un dels projectes culturals més arrelats de la ciutat. Des del 2008 ha impulsat 42 produccions i ha contribuït a teixir una xarxa sòlida de professionals i creadors audiovisuals. Algunes de les peces nascudes del programa han viatjat per festivals d'arreu situant Manresa en el mapa de la creativitat cinematogràfica.
Enguany, Visuals ha rebut el premi Nunes de la Federació Catalana de Cineclubs, que reconeix la millor iniciativa cineclubista del país i reforça la rellevància del projecte en l'ecosistema audiovisual català.
Una cita oberta a tothom
La projecció dels dos curtmetratges tindrà lloc dissabte 13 de desembre, a les 12 del migdia, a l'Auditori de la Plana de l'Om. L'entrada és lliure i gratuïta.