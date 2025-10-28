Sant Fruitós celebrarà Tots Sants amb activitats per a totes les edats al nucli i als barris

Sant Fruitós de Bages viurà una setmana plena d'activitats per celebrar la castanyada i la diada de Tots Sants. L'Ajuntament i les associacions veïnals han preparat un ampli ventall de propostes per a totes les edats, amb actes al nucli i als diferents barris del municipi, que s'allargaran fins al 8 de novembre.
Activitats per a joves i famílies al nucli
Les primeres activitats començaran dijous 30 d'octubre amb un taller de panellets al Nexe Espai Jove, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, on els joves del municipi aprendran a elaborar aquest dolç tradicional.
L'endemà, divendres 31 d'octubre, l'àrea de Joventut i l'Esplai organitzaran conjuntament una castanyada intergeneracional oberta a tothom. La festa tindrà lloc sota el Cobert de la Màquina de Batre i començarà a les 5 de la tarda amb un tastet de castanyes, seguit d'un bingo musical a partir de les 6.
El dissabte 1 de novembre, diada de Tots Sants, se celebrarà la tradicional castanyada familiar, també al Cobert de la Màquina de Batre, amb l'espectacle On són les castanyes? de la companyia 5 cèntims, que començarà a les 6 de la tarda.
Propostes als barris: castanyades i festes populars
A banda de les activitats centrals al nucli, diverses associacions de veïns del municipi han organitzat les seves pròpies celebracions.
Al barri de Torroella de Baix, la festa tindrà lloc divendres 31 d'octubre a partir de les 7 de la tarda a la plaça del Parc, amb venda de castanyes i botifarres en un ambient popular i familiar.
La urbanització de Pineda de Bages celebrarà la seva castanyada diumenge 2 d'octubre a partir de les 5 de la tarda, al local social de la plaça de l'1 d'Octubre, amb una activitat gratuïta per als socis.
Castaween a La Rosaleda: tradició i diversió
La darrera cita serà el dissabte 8 de novembre amb la celebració del Castaween al barri de La Rosaleda, una festa que combina la castanyada amb la tradicional festivitat americana de Halloween.
Les activitats començaran a les 6 de la tarda amb el popular truc o tracte pels carrers i el concurs de cases engalanades. A les 7 es repartiran castanyes i a 2/4 de 8 del vespre s'obrirà el passatge del terror, pensat per a grans i petits que vulguin viure una experiència divertida i esgarrifosa.
Durant la nit hi haurà frankfurada i servei de bar per a tots els assistents. L'Ajuntament ha anunciat que, per garantir la seguretat, es restringirà la circulació de vehicles a tota la urbanització, i s'habilitaran zones d'estacionament als polígons industrials d'El Grau i Casanova.