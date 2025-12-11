Sant Joan de Vilatorrada omplirà el centre de llum i activitats amb el Mercat de Nadal

Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest dissabte una tarda plena d'activitat amb una nova edició del Mercat de Nadal, que reunirà més de 30 parades i diverses propostes familiars entre el carrer Major, la plaça de l'Església, la plaça Major i la plaça de la Ludoteca. L'esdeveniment arrencarà a les 4 de la tarda i s'allargarà fins a 2/4 de 9 del vespre amb tallers, cantades, photocalls i la presència de personatges populars del municipi.
El Mercat de Nadal creix amb més parades, tallers i novetats
El Mercat de Nadal reunirà comerç local, artesania i entitats del municipi en una edició que l'alcalde, Jordi Solernou, descriu com "una tarda plena d'activitats, de festa, propostes familiars i ambient nadalenc". Els visitants podran gaudir de més de trenta parades distribuïdes pels principals punts del centre del municipi, que es convertiran en un espai festiu i participatiu.
Entre els reclams més especials de la jornada hi ha el Fumera, una figura tradicional molt esperada pels infants, que es podrà visitar durant tota la tarda a la plaça de l'Església. També destaca la cantada de nadales de la comunitat educativa, prevista per a les 5 de la tarda a la plaça de la Ludoteca.
Photocalls, tallers i activitats per a tots els públics
Aquesta edició incorpora novetats destacades com diversos photocalls, entre els quals un en forma de Bola de Nadal a la plaça Major i un altre impulsat per l'ABIC, que oferirà impressió instantània de fotografies.
La dinamització inclourà també tres tallers:
- Taller de galetes, a càrrec del comerç La Dolçor
- Taller de manualitats infantils, organitzat per l'ABIC
- Taller d'escriptura de postals de Nadal, impulsat per Sant Joan de Vilatorrada Decideix
El Mercat de Nadal comptarà amb la presència dels Pastorets de la Verbena, que recorreran els espais del mercat aportant ambientació i interacció amb el públic.
Pel que fa a l'oferta gastronòmica, hi haurà servei de bar amb entrepans i begudes, a més de xocolata desfeta, dolços, caldo i vi calent, que contribuiran a reforçar l'ambient hivernal i de proximitat.
Un espai clau del calendari nadalenc del municipi
"El Mercat de Nadal de Sant Joan de Vilatorrada s'ha consolidat com una cita imprescindible per al municipi. És una de les dates més importants de l'època nadalenca, fomenta el comerç local i permet compartir l'esperit nadalenc en comunitat", afirma l'alcalde Jordi Solernou.
Diumenge, Un Poble de Conte i el Tió de Nadal
La programació nadalenca del cap de setmana continuarà diumenge amb Un Poble de Conte, un recorregut màgic per la zona de les fàbriques amb personatges de contes tradicionals. L'activitat comptarà amb sis passis entre les 11 del matí i la 1 del migdia, i ja ha exhaurit totes les entrades.
En acabar el recorregut, els infants podran fer cagar el Tió de Nadal, que trobaran a la gespa del Parc Catalunya. Aquesta proposta està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l'entitat El SAC - La Nit de la Carbassa, amb la col·laboració de Minairons, el grup Anderdocs i Haribo.