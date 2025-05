Fals escalfa motors per a tres caps de setmana de Festa Major

El nucli de Fals, al terme municipal de Fonollosa, ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva Festa Major, que enguany s'allargarà durant tres caps de setmana: del 31 de maig al 15 de juny. Amb l'arribada del bon temps, el poble es prepara per omplir-se de vida amb un programa farcit de propostes per a petits i grans, amb música, tradició, jocs, espectacles, concursos i gastronomia.

Les activitats començaran el divendres 31 de maig amb l'esmorzar i el 14è Campionat de Petanca Valentí Vila. A la tarda, els infants gaudiran d'unes hores de jocs amb Món d'Oci, mentre que els adults podran participar en un tast de vins i embotits amb productes d'Entrebosc de Castellfollit del Boix. A la nit, sopar de food trucks i la Nit Jove, amb concert de l'Orquestra Mitjanit i sessió de DJ a càrrec de Pinyes.

El dissabte 1 de juny serà el torn del dinar de la gent gran i, a la tarda, l'espectacle de màgia del Màgic Andreu.

El dissabte 7 de juny, la tarda estarà marcada pels tornejos de brisca i billar, seguits d'un berenar per a tots els participants. Al vespre, arribarà l'actuació d'en Peyu amb el seu nou espectacle La niña bonita.

L'endemà, diumenge 8 de juny, hi haurà activitats matinals com el taller de bombolles amb la Companyia Filigranes, la missa de Festa Major al Raval i el vermut musical amb Vardo Wagon. A la tarda, es farà el lliurament de premis del 46è Concurs de Fotografia i, tot seguit, l'estrena de Quant temps em queda?, a càrrec del Grup de Teatre de l'ACR de Fals.

El dissabte 14 de juny, se celebraran els tornejos de botifarra i el Bingo Family Karaoke amb Cocolisto. A la nit, sopar popular del Reguer i ball amb Fever.Fest.

Com a cloenda, el diumenge 15 de juny se celebrarà l'Aplec del Grau, amb missa solemne, balls tradicionals (entre ells el Ball de l'Almorratxa, que enguany commemora els 50 anys de la seva recuperació), el repartiment del panet i una ballada de sardanes amb la Cobla Principal de Terrassa. El dia acabarà amb el tradicional dinar sota les alzines.

Durant tota la festa es podrà visitar l'exposició del concurs de fotografia. Algunes activitats requereixen inscripció prèvia (fins al dimecres anterior a cada acte) a través del correu electrònic inscripcionsfals@gmail.com o per WhatsApp al 605 980 878 (Gemma).

Tots els detalls del programa es poden consultar a la web de l'ACR de Fals.