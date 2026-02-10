«Glòria 27 o el mite de l'èxit» arriba al Kursaal amb una mirada crítica al món escènic

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous, 12 de febrer, a les 7 de la tarda, la representació de Glòria 27 o el mite de l'èxit, una obra escrita i interpretada pel navassenc Climent Ribera. El muntatge, dirigit per Tàtels Pérez i interpretat conjuntament amb Núria Gómez, reflexiona sobre la dicotomia entre l'èxit i el fracàs en el món del teatre i el cinema.
Una reflexió sobre l'èxit i les expectatives
Glòria 27 o el mite de l'èxit posa el focus en les aspiracions, les renúncies i les frustracions que sovint acompanyen les trajectòries artístiques. La protagonista, la Clàudia, és una exestudiant de teatre que no ha aconseguit fer-se un lloc en el sector i que ha decidit abandonar definitivament la interpretació. Tot i això, la sensació de fracàs i la pressió de l'èxit continuen perseguint-la.
En contraposició, el personatge d'en Noel representa la persistència i la voluntat d'assolir el reconeixement professional. Ell persegueix el seu gran somni i intenta empènyer la Clàudia a "tocar la glòria", situant-la novament davant del dilema entre continuar lluitant o acceptar el camí escollit.
Vides creuades i referències culturals
L'acció se situa a principis dels anys noranta i gira al voltant d'un dia concret: el 27 de març. A partir d'aquesta data, l'obra construeix un relat de vides entrecreuades, casualitats, relacions humanes i decisions vitals que poden marcar un abans i un després.
El muntatge incorpora també picades d'ullet al cinema clàssic i al teatre, així com reflexions sobre les diferències entre la vida urbana i la vida rural, elements que aporten capes de lectura a una història que combina intimitat, humor i mirada crítica sobre el sistema cultural.
Una producció de La Swanson
L'obra és una producció de la companyia bagenca La Swanson i es va estrenar el setembre de 2025 a la Fàbrica Vella de Sallent. Amb aquesta proposta, la companyia continua explorant temàtiques contemporànies vinculades a la identitat, les expectatives personals i la realitat del sector artístic.
La Swanson ja havia passat anteriorment per la sala petita del Kursaal el setembre de 2023 amb l'espectacle La flor de l'autopista, també amb bona acollida del públic.
Entrades i informació pràctica
Les entrades per veure Glòria 27 o el mite de l'èxit tenen un preu general de 12 euros. Hi ha descomptes de 10 euros per a majors de 65 anys i persones amb Carnet Galliner, i de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir tant a les taquilles del Kursaal com a través del web del teatre.