L'exposició «Controles?» sobre prevenció d'addiccions arriba aquest febrer a Cardona

La Biblioteca Marc de Cardona acull aquest mes de febrer l'exposició interactiva Controles?, una proposta de la Diputació de Barcelona centrada en la prevenció de les addiccions i l'ús problemàtic de les pantalles. La mostra, adreçada especialment a joves i famílies, es pot visitar fins al 23 de febrer i ofereix activitats pedagògiques, visites guiades i recursos educatius per fomentar la reflexió i la informació sobre aquests hàbits.
Una mostra per informar i prevenir
Controles? és una exposició itinerant que té com a objectiu sensibilitzar sobre el consum de drogues i les conductes de risc associades a les pantalles digitals. A Cardona s'instal·la a la Biblioteca Marc de Cardona durant gairebé tres setmanes, amb un format interactiu pensat per arribar a diferents públics.
La proposta s'adreça principalment a adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir dels 16 i també a famílies, professionals i adults interessats a conèixer millor els factors de risc i les estratègies de prevenció. Els continguts es presenten a través de materials participatius i dinàmics que conviden al diàleg i a la reflexió col·lectiva.
A més, la mostra es pot complementar amb visites guiades conduïdes per professionals experts en addiccions. Aquestes sessions, d'una hora i mitja de durada, permeten aprofundir en els continguts i fomentar la conversa entre els participants. Paral·lelament, l'exposició incorpora material educatiu i activitats complementàries, com tallers per a alumnes i sessions formatives adreçades a famílies i professionals.
Un recurs educatiu amb trajectòria
Des de la seva inauguració l'any 2012, l'exposició ha recorregut nombrosos municipis de la demarcació de Barcelona, convertint-se en una eina consolidada de prevenció i sensibilització. Fins al desembre del 2025 havia realitzat més de 150 itineràncies i havia estat visitada per més de 78.000 persones, la majoria adolescents i joves.
Durant aquest període s'han desenvolupat milers d'accions educatives vinculades al programa, com visites guiades, tallers escolars i sessions formatives per a famílies i professionals. Només l'any passat la mostra va arribar a una quinzena de municipis i va superar els 6.000 visitants.
Impulsada pel centre SPOTT de la Diputació de Barcelona, Controles? forma part del catàleg de recursos que els ens locals poden sol·licitar per treballar la prevenció de les addiccions al territori. Amb la seva arribada a Cardona, la iniciativa torna a posar a l'abast de la ciutadania una eina pedagògica per promoure hàbits saludables i una millor gestió dels riscos associats al consum i a l'ús de les tecnologies digitals.