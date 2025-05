Jaume Asens presentarà dijous a Manresa el seu llibre «Els anys irrecuperables»

El diputat al Parlament Europeu de Comuns-Sumar, Jaume Asens, serà a Manresa el pròxim dijous 15 de maig a la tarda, per a la presentació del seu llibre Els anys irrecuperables, on compartirà conversa amb la portaveu de Manresa En comú, Laura Massana, i el periodista de NacióManresa, Pere Fontanals. L'acte es portarà a terme a la llibreria Abacus a partir de les 7 de la tarda.

El llibre revisa a fons la seva trajectòria d'activista social, com a figura clau del moviment del 15M i de la candidatura d'Ada Colau a l'alcaldia i en el seu paper de negociador entre el govern de Pedro Sánchez i els polítics d'ERC i Junts. Asens explica l'univers de Podem, Comuns i Sumar. Sense Asens no hauria estat possible ni la reforma del Codi Penal, ni tampoc l'amnistia, que han estat mesures que pretenien obrir una nova etapa en la relació entre l'Estat, l'independentisme i l'esquerra plurinacional, des de Pablo Iglesias a Carles Puigdemont, passant per Ada Colau i David Fernández.