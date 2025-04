La Festa de la Sal de Cardona difondrà el patrimoni local

Tot està a punt per a una nova edició de la Festa de la Sal de Cardona, que se celebrarà el cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny en la seva cinquena edició. L'objectiu de la festa és celebrar els orígens històrics de la vila i promocionar-la a través de la sal com a fil conductor.

Entre les novetats, destaca la visita guiada a la Casa Combelles, ubicada al carrer Major i datada de finals del segle XVII i principis del XVIII; un taller de gastronomia en el marc del festival Espurnes Barroques, o una mostra de música i danses tradicionals marineres de l'Escala, vila convidada a la Festa de la Sal d'enguany.

Fa ja cinc anys es va fer un canvi de paradigma, passant de la popular Fira Medieval a la Festa de la Sal, al voltant de tres eixos: el patrimoni, la cultura i la gastronomia, amb una programació pensada per a tots els públics.

Comercialització de la Sal de Cardona

La Sal de Cardona també serà protagonista i es podrà adquirir per al consum humà a l'estand de la Fundació Cardona Històrica. La comercialització de la sal cardonina, coneguda històricament com l'or blanc, enllaça amb els orígens de la població i en l'estratègia de branding turístic.

A l'edició de la Festa de la Sal del 2022 la Fundació va començar a comercialitzar-la, mitjançant la col·laboració amb Salinera de Cardona. Des d'aleshores, cada any s'ha evolucionat en la comercialització i la distribució. En aquest sentit, l'objectiu per aquest 2025 és arribar a la xifra de 15.000 molinets venuts.

Una extensa i variada programació

El tret de sortida de la programació cultural i festiva serà el dissabte, 31 de maig. A les 10 del matí es farà, a la Vall Salina, una ruta amb marxa nòrdica i senderisme. Seguidament, a les 11 a la plaça del Mercat es farà un taller de cuina en el marc del festival Espurnes Barroques i, seguidament, una primera visita guiada a la Casa Combelles amb tast de vins de la DO Pla de Bages.

El migdia de dissabte vindrà marcat per gastronomia i música, amb un tast de vins al coworking La Nova i una demostració de música i danses tradicionals de l'Escala, vila convidada d'aquesta cinquena edició de la Festa de la Sal, a la plaça de la Fira. La penya Les Barreres, que comptarà amb una tasca durant el cap de setmana, organitzarà un dinar popular i concert.

De cara a la tarda està prevista una visita al Museu de Sal Josep Arnau sota el nom Descobrint les curiositats d'un petit gran museu on conèixer l'ofici de l'artesania de la sal. També hi haurà, a 2/4 de 6 de la tarda, una conferència a l'Oficina de Turisme sobre L'Alfolí i la Festa de la Sal de l'Escala.

La plaça del Mercat oferirà, a les 6 de la tarda de dissabte, un espectacle de màgia a càrrec de Jordi Quimera. Al vespre, a la plaça Santa Eulàlia, s'hi representarà el Dret d'Aimines a càrrec de la productora cardonina de teatre Udurae. La nit de dissabte la Fira de Baix acollirà un concert a càrrec de Banana Beach, amb rumba catalana, reggae i son cubà.

En l'eix de patrimoni, tant al matí (2/4 de 12 del migdia) com a la tarda (2/4 de 6 de la tarda), s'oferirà una visita guiada a la singular Casa Combelles que comptarà amb un tast de vins de la DO Pla de Bages amb les explicacions de la sommelier Anna Castillo. Per aquesta activitat, que té un preu de 10 euros, caldrà comprar tiquet al web de Cardona Turisme.

Diumenge 1 de juny

De cara a diumenge, 1 de juny, se celebrarà l'acte institucional de lliurament de la moneda de pagament del Dret d'aimines i pel centre històric hi haurà un grup musical que recorrerà els carrers itinerants. Al migdia, es farà una ballada de gegants a la plaça de la Fira.

En l'àmbit gastronòmic, la plaça del Mercat oferirà durant el migdia, de 2/4 d'1 a 2 del migdia, un espai de degustació de còctels, vins del territori i tapes amb producte local cardoní amb un concert-vermut inclòs. La tarda de diumenge continuarà amb un concert, a la plaça Mercat, a càrrec de l'Escola de Música Musicant i un concert de clausura a càrrec de la cantant Neus Mar i el seu espectacle Dones de Sal.

Comerç i gastronomia al carrer

A més, durant tot el cap de setmana s'habilitarà una tasca a càrrec de la penya Les Barreres a la Fira de Baix. També els comerciants locals trauran parada als carrers del centre històric i hi haurà diverses parades d'artesania.

Davant de l'Ajuntament hi haurà un espai de promoció de la Sal de Cardona a càrrec de la Fundació Cardona Històrica així com un estand de la vila convidada de la Festa de la Sal 2025, l'Escala (Alt Empordà), per promocionar el municipi i el Museu de l'Escala amb venda d'articles i mostres d'oficis mariners. També el municipi veí, Súria, tindrà un espai de promoció i una activitat que porta per nom Cerca el tresor medieval.