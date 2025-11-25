La Papasseit acollirà la presentació d'un llibre que recull 40 anys d'història del mètal català

La Llibreria Papasseit de Manresa serà l'escenari, aquest divendres 28 de novembre, de la presentació del llibre Història i poder del mètal català (Enderrock Llibres), una obra que posa en valor quatre dècades d'una escena musical tan prolífica com invisibilitzada. A l'acte hi participaran Dani Farrús, un dels seus autors, i Litus Tenesa, membre del segell musical Propaganda pel fet!, referent del gènere amb arrels manresanes.
Un recorregut per 500 bandes i 1.200 discos
El llibre, signat per Eduard Cremades, Dani Farrús i Dani Morell, recull 40 anys d'història del mètal fet a Catalunya i documenta més de 500 bandes que han publicat música en català. Des de 1985, segons els autors, s'han editat més de 1.200 discos del gènere, un volum que confirma la vitalitat d'una escena que sovint ha quedat en un segon pla dins el panorama musical del país.
L'obra ofereix una visió global: des dels grups pioners fins a les noves generacions, posant especial èmfasi en el paper de les dones en el gènere i en la càrrega social i política d'algunes propostes. Els autors expliquen que el projecte va néixer arran d'un fil de Twitter que va créixer de manera inesperada: "Pensàvem fer una llista de 50 bandes, i en poques setmanes ja en teníem 300… i després més de 500".
Un llibre en dues parts i una playlist interminable
L'antologia està dividida en dues grans seccions: una primera que narra l'evolució del mètal català a través dels seus protagonistes, i una segona que recull les fitxes completes de les 500 bandes catalogades. Paral·lelament, els autors han creat una playlist a Spotify que ja supera les 180 hores de música.
Presentació i celebració a Manresa
L'acte de presentació tindrà lloc divendres 28 de novembre a les 7 de la tarda a la Llibreria Papasseit (carrer Barcelona, 25). Després de la conversa, el públic està convidat a continuar la celebració al Bar Fórmula 1 (carrer Alcalde Armengou, 52), punt de trobada habitual dels amants del gènere a la ciutat.