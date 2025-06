La poeta Sònia Moya presentarà el seu nou llibre «Dir el monstre» a la Papasseit de Manresa

La poeta i docent bagenca Sònia Moya presentarà aquest dijous a les 7 del vespre a la Llibreria Papasseit de Manresa el seu darrer poemari, Dir el monstre (Editorial Trípode, 2025), una obra que reflexiona sobre la paraula com a eina de denúncia, fragilitat i empoderament. L'acte comptarà amb la participació de la filòloga Anna Casajuana i l'entrada és gratuïta i oberta a tothom.

Dir el monstre és una proposta literària i visual que conjuga el lirisme de Moya amb les il·lustracions del també manresà Joan Turu, en un diàleg profund i suggeridor. El llibre reivindica el nom com a acte de poder: anomenar els monstres és el primer pas per entendre'ls, desafiar-los i, potser, vèncer-los. Moya proposa una poesia compromesa i actual, que no defuig les realitats socials i que, alhora, busca fer del món un lloc més habitable.

Amb una trajectòria consolidada dins i fora de l'aula, Sònia Moya ha fet de la poesia una eina de transformació social, educativa i personal. Col·laboradora habitual del cicle Tocats de Lletra, coordina clubs de lectura poètica des de 2013 i ha publicat diversos llibres guardonats, com Gramàtica de l'equilibri, Silur o Càntara. El nou volum forma part de la col·lecció Mimosa de Trípode i consolida la seva veu literària com una de les més destacades del panorama actual en català.

La presentació promet ser una trobada íntima i reflexiva al voltant de la paraula i el seu poder transformador.