La Rosaleda de Sant Fruitós iniciarà la Festa Major aquest divendres

El barri de la Rosaleda de Sant Fruitós de Bages es prepara per viure una Festa Major de nou dies carregada de propostes per a petits i grans. Del 20 al 29 de juny, la programació inclou activitats musicals, sopars populars, esports, tallers infantils, exhibicions i la tradicional revetlla de Sant Joan, consolidant-se com una de les festes de barri amb més participació del municipi.

La festa arrencarà divendres 20 de juny amb un sopar de carmanyola i una sessió de karaoke, un clàssic esperat pels veïns que marca l'inici de la celebració en un ambient proper i participatiu.

Música, esport i activitats familiars

El dissabte, a les 7 de la tarda, els infants del gimnàs V2O faran una actuació esportiva, seguida d'una mostra de sevillanes a càrrec de l'Escola de Ball Jordi Checa. El dia es tancarà amb una sessió de punxadiscos, que posarà ritme a la nit.

El diumenge començarà amb un partit de futbol a la zona poliesportiva a les 10 del matí, i continuarà a la tarda amb un 3x3 de bàsquet i un mercat de segona mà a la plaça, una oportunitat per donar una nova vida als objectes i fomentar la sostenibilitat entre els veïns.

Una revetlla de Sant Joan per recordar

La revetlla de Sant Joan, dilluns 23, inclourà sopar popular, un castell de focs artificials a les 11 de la nit i una animada discoteca mòbil amb Delay DJ per tancar la nit més curta de l'any amb alegria i dansa.

El dimarts 24 de juny, dia de Sant Joan, la festa continuarà amb un vermut popular, una guerra d'aigua, inflables aquàtics, festa de l'escuma i un berenar infantil, per convertir la jornada en una gran celebració familiar.

Vehicles clàssics, cultura popular i Holi Party per tancar

La segona tongada d'activitats començarà divendres 27 amb sopar de carmanyola i karaoke, repetint la fórmula d'èxit del primer cap de setmana.

El dissabte 28 arrencarà amb la 2a Concentració de vehicles clàssics, que omplirà els carrers de la Rosaleda de nostàlgia i motor. A la tarda, actuaran entitats locals com l'Esbart Som Riu d'Or i el club CEFAR amb una exhibició de patinatge, i es podrà gaudir de la cercavila amb els Geganters i Grallers. A la nit, el barri es retrobarà a taula amb un sopar de germanor i es tancarà amb música de discoteca mòbil.

La festa es clourà diumenge 29 de juny amb una animada Holi Party a 2/4 de 7 de la tarda, una explosió de colors que posarà punt final a una Festa Major pensada per a tothom.

Com la resta de festes de barri, la Festa Major de la Rosaleda és organitzada per l'Associació de Veïns, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.