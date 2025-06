Torroella de Baix celebrarà la Festa Major amb cinc dies d'activitats

El barri de Torroella de Baix, a Sant Fruitós de Bages, es prepara per viure una Festa Major més llarga que mai. Enguany, les celebracions s'allargaran cinc dies seguits, del divendres 20 al dimarts 24 de juny, amb una programació variada pensada per a tots els públics i amb una clara aposta per la convivència i la participació veïnal.

La festa arrencarà divendres 20 amb el pregó a les 7 de la tarda, que donarà pas a una sessió de zumba i una frankfurada popular per agafar forces abans de gaudir de l'actuació del coro rociero a les 9 del vespre. La nit es tancarà amb una sessió de disco mòbil a càrrec de DJ Girabal.

Activitats per a totes les edats

El dissabte 21 de juny començarà ben d'hora amb un torneig de petanca a les 9 del matí i jocs infantils a partir de les 10. A la 1 del migdia hi haurà vermut popular, i al vespre, a partir de les 8, la plaça s'omplirà de música i tapes, per acabar ballant al ritme de l'orquestra Quatre Gats.

El diumenge 22 tindrà un caire més tradicional, amb missa de Festa Major a 2/4 de 10 del matí, seguida de la cercavila de gegants. A les 12 del migdia, els veïns podran gaudir d'una mostra de patinatge amb el Club CEFAR i la presentació del projecte Brillem Juntes, una iniciativa del barri per fomentar la inclusió. Després del vermut popular, es farà un dinar de germanor dedicat a les persones majors de 65 anys. El dia es clourà amb ball amb Vovo Music a les 7 de la tarda i un karaoke popular a les 9 del vespre.

Revetlla i Sant Joan per tancar la festa

Com a novetat, la festa s'ampliarà fins dilluns 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Durant el matí hi haurà jocs infantils, i al vespre, la plaça tornarà a ser el centre neuràlgic amb un concurs de truites, sopar popular i música amb DJ Gami per celebrar l'entrada a l'estiu.

Les activitats finalitzaran dimarts 24 de juny, dia de Sant Joan, amb una matinal popular de jocs i una botifarrada i bingo musical al vespre per acomiadar una Festa Major que enguany vol posar en valor el teixit veïnal i la vida de barri.

Les festes són organitzades per l'Associació de Veïns de Torroella de Baix amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que impulsa i acompanya les festes de barri com a espais de cohesió, cultura popular i participació ciutadana.