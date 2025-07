La Transenyera celebra deu edicions consolidada com una cursa de referència al territori

Castellbell i el Vilar tornarà a ser l'escenari esportiu i festiu de la Diada Nacional de Catalunya amb la desena edició de la Transenyera, la cursa de muntanya que organitzen conjuntament l'Ajuntament del municipi i l'Associació Cultural i Esportiva Les Guineus. L'esdeveniment tindrà lloc el proper 11 de setembre i es consolida com una de les cites esportives més destacades del calendari local i comarcal.

La prova principal serà una cursa de muntanya de 15 quilòmetres amb un desnivell positiu de 800 metres, en un recorregut exigent que travessa els principals turons del terme municipal i ofereix panoràmiques privilegiades de la cara nord de la muntanya de Montserrat. Com a alternativa més accessible, també s'organitza una caminada popular de 8 quilòmetres amb un itinerari renovat respecte a l'any anterior. Tant la sortida com l'arribada de les dues modalitats tindran lloc a la plaça Lluís Companys, a la zona del Burés, que esdevindrà el centre neuràlgic de la jornada.

Les inscripcions ja es poden formalitzar a través del web de Les Guineus. El preu inclou cronometratge amb xip, samarreta commemorativa del desè aniversari, bossa amb obsequis, avituallaments, assegurança mèdica i participació en diversos sorteigs durant l'acte.

Enguany, la Transenyera compta amb el suport de prop de 60 comerços i empreses del municipi i de la comarca, un patrocini fonamental per fer possible l'organització de la prova. Tant des de l'Ajuntament com des de l'entitat organitzadora s'ha volgut expressar públicament l'agraïment per aquest compromís i col·laboració.