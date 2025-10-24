L’Esbart Dansaire Santvicentí estrenarà «Petjades» a Manresa, una proposta que uneix tradició i modernitat

El Cos de Dansa de l'Esbart Dansaire Santvicentí presentarà el seu nou espectacle, Petjades, el divendres 8 de novembre a les 9 del vespre al Teatre Conservatori de Manresa. La proposta vol connectar les arrels de la dansa tradicional catalana amb una posada en escena moderna i emotiva, que combinarà moviment, música i memòria col·lectiva.
Una mirada actual a la dansa tradicional catalana
Amb Petjades, l'Esbart Dansaire Santvicentí proposa un viatge per la cultura popular catalana a través del llenguatge de la dansa, explorant la seva essència des d'una òptica contemporània. L'objectiu, expliquen des de l'entitat, és fer reviure les arrels d'una manera viva i actual, i alhora deixar empremta en l'espectador amb una experiència escènica plena de sensibilitat i força expressiva.
El muntatge combina coreografies tradicionals reinterpretades amb noves creacions, tot reforçat per una posada en escena innovadora i un treball musical acurat, que busca establir un diàleg entre passat i present.
Reivindicant el valor i la vigència de les danses d'arrel
Amb aquest projecte, el Cos de Dansa vol continuar reivindicant la vigència i el valor artístic de la dansa tradicional catalana, demostrant que pot emocionar i connectar amb el públic d'avui. L'Esbart reafirma així el seu compromís amb la difusió de la cultura popular i amb l'evolució del seu llenguatge escènic.
Una estrena al Conservatori de Manresa
L'estrena de Petjades tindrà lloc al Teatre Conservatori de Manresa, un espai on l'Esbart ja ha presentat altres produccions destacades. L'entitat anima el públic a omplir el teatre i compartir aquest moment especial, que representa un pas més en la trajectòria de creació i recerca artística del grup santvicentí.
Les entrades per a l'espectacle ja estan disponibles a través del web del Kursaal.