Manresa celebrarà Tots Sants amb una ballada-vermut i un concert de sardanes amb la Principal de la Bisbal

La plaça Major i el Teatre dels Carlins seran escenaris de dues propostes musicals el dia 1 de novembre, diada de Tots Sants, dins del cicle Sardanes a Manresa.
La ciutat combina tradició i espectacle per celebrar Tots Sants
Manresa viurà una jornada plena de música i cultura popular aquest 1 de novembre amb dues activitats destacades dins del cicle Sardanes a Manresa. La jornada començarà amb una ballada-vermut, a les 12 del migdia a la plaça Major, amb la cobla Principal de la Bisbal, una de les formacions més reconegudes del país. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i (punt)Manresa, vol oferir un espai de trobada festiu i obert a tothom per mantenir viva la tradició sardanista a la ciutat.
A la tarda, la mateixa cobla protagonitzarà l'estrena mundial de l'espectacle AmorT, que tindrà lloc al Teatre dels Carlins a les 6 de la tarda. El muntatge combina música, dansa i interpretació en un format innovador que explora la relació entre l'amor i la mort com a conceptes complementaris. L'obra, ideada per Ricard Zanca i Garcia i amb la participació de Ferran Miàs i Martí Pàmies, busca trencar esquemes amb una proposta visual i sonora on la cobla i la dansa comparteixen escenari.
Els organitzadors destaquen que es tracta d'un espectacle "integral i irrepetible", capaç de demostrar que la cobla pot dialogar amb altres disciplines artístiques i arribar a nous públics. Les entrades anticipades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir a través del web d'Els Carlins. El preu a taquilla serà de 15 euros.