Una xerrada a MoMa Espai Cultural revelarà la sorprenent història del «samurai de Manresa»

MoMa Espai Cultural proposa per al dijous 30 d'octubre una activitat ben especial: la xerrada El samurai de Manresa. Un exemple de japonisme al Bages, que tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda. L'acte anirà a càrrec de Diana Rossell, doctora en Història de l'Art i reconeguda experta en japonisme, que oferirà una visió detallada sobre un dels elements més curiosos del patrimoni manresà.
A la Cova de Sant Ignasi, espai emblemàtic de la ciutat, es conserva la imatge de Takayama Ukon (1522-1615), un samurai i senyor feudal japonès que es va convertir al cristianisme i és venerat com a beat. Tot i que mai no va visitar Catalunya, la seva presència a la Cova ha despertat des de fa anys la curiositat de visitants i estudiosos.
Rossell, autora d'un article sobre aquest cas publicat a la revista Sàpiens, explicarà com la figura de Takayama Ukon va arribar a Manresa i quina relació guarda amb el fenomen del japonisme al Bages. L'entrada a la xerrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través de MoMa Espai Cultural.