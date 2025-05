L'Observatori Astronòmic de Castelltallat celebrarà una nova Nit de la Lluna

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat prepara una nova edició de La Nit de la Lluna, una activitat que tindrà lloc el dissabte 3 de maig i que oferirà als assistents l'oportunitat d'observar el nostre satèl·lit amb detall. Es farà en quatre sessions, a 2/4 de 9 i 1/4 de 10 del vespre i a les 10 i 3/4 d'11 de la nit.

Aquella nit, la Lluna es trobarà en fase de quart creixent, un moment ideal per apreciar els espectaculars jocs d'ombres i llums que es produeixen al llarg del terminador (la línia que separa el dia i la nit lunar). Aquesta il·luminació lateral ressaltarà els cràters, les muntanyes, les valls i els mars lunars amb una claredat excepcional.

Telescopis adaptats per una visió impressionant

Per aprofundir en l'experiència, l'observatori utilitzarà el telescopi principal equipat amb un ocular binoviewer, que permetrà una visió en 3D de la superfície lunar, oferint una sensació d'immersió inigualable. Un segon telescopi, proporcionarà la visió sencera del nostre satèl·lit, on s'apreciarà el contrast de les zones il·luminades vers les enfosquides.

Aquesta activitat es dirigida tant a aficionats com a curiosos de totes les edats que vulguin gaudir d'una nit d'astronomia lunar en un entorn privilegiat. Els assistents podran aprendre més sobre aquest astre, com el perquè el veiem en fases, perquè ens amaga sempre una mateixa cara, la seva participació en els eclipsis, etc. en una xerrada a càrrec de Toni Guntín, director de l'observatori, i amb les explicacions dels astrònoms de la cúpula.

L'activitat inclou la visita a l'exposició Les proporcions del sistema solar

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat és un equipament de la Diputació de Barcelona en conveni amb l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages que és gestionat per l'entitat sense ànim de lucre Vega Associació per a la Divulgació de l'Astronomia.

Cal portar roba càlida i fer la inscripció prèvia en aquest enllaç. Hi ha servei de bar i restaurant.