Tot a punt per a la 93a Fira de Primavera de Navàs

Aquest cap de setmana tornarà al passeig Ramon Vall la Fira de Primavera de Navàs, que arriba a la seva 93a edició. Tothom podrà gaudir de paradetes, artesania i productes de tota mena. A més, hi ha programades un munt d'activitats per a totes les edats i s'aprofitarà el cap de setmana per donar a conèixer i promocionar les entitats, empreses i establiments del poble.

Per acabar-ho d'adobar, aquest any s'estrena La Cíclica, un nou esdeveniment esportiu que ofereix un ventall d'activitats per a tots els ciclistes, des dels més petits fins als més experimentats. L'Ajuntament de Navàs, en col·laboració amb el Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, el Centre Excursionista de Navàs i diverses colles d'aficionats al món de la bicicleta, organitza dues proves esportives que no us podeu perdre: El Repte a Castelladral, una escalada de 12km i 380m de desnivell sobre asfalt, amb sortida al Passeig Ramon Vall de Navàs i arribada a la Plaça de Castelladral, que se celebrarà el dissabte 3 de maig a les 10 del matí, i La Revolta, un circuit tancat d'obstacles ubicat dins la Fira per competir de manera individual amb eliminatòries, del que es podrà gaudir el mateix dissabte a partir de les 4 de la tarda.