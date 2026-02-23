Manresa acollirà una conferència sobre Floribert Bwana Chui, jove màrtir del Congo i símbol d'esperança

Aquest dissabte 28 de febrer, a les 6 de la tarda, l'auditori Espai Plana de l'Om de Manresa acollirà la conferència Floribert Bwuana Chui: un exemple d'esperança al Congo, una activitat que té com a objectiu donar a conèixer la vida i el llegat del beat africà a partir del llibre L'Evangeli de la gratuïtat. Floribert Bwana Chui, jove màrtir africà per al segle XXI (Ed. San Pablo). L'acte serà conduït per Mn. Francesco Tedeschi, postulador de la causa de beatificació de la Comunitat de Sant'Egidio, qui aproparà al públic la història d'un jove compromès amb la defensa dels més vulnerables i amb la construcció d'una societat basada en la gratuïtat, la justícia i la pau.
Una vida dedicada als altres
Floribert Bwana Chui va néixer al Kivu, una regió marcada per anys de conflicte i inestabilitat, i des dels seus anys universitaris es va implicar en el servei de l'Escola de la Pau de la Comunitat de Sant'Egidio a Goma. Com a funcionari de la duana de la frontera amb Ruanda, es va negar a deixar passar carregaments d'aliments en mal estat a canvi de diners, protegint així la vida de les persones més vulnerables. Aquesta decisió, que reflectia la seva integritat i el seu compromís amb el bé comú, li va costar la vida: el juliol del 2007 va ser torturat i assassinat amb només vint-i-sis anys.
El papa Francesc va reconèixer el seu martiri "per odi a la fe", subratllant que Floribert Bwana Chui va actuar en contra de la corrupció i del culte al diner, i que el seu sacrifici és un símbol d'esperança per a l'Àfrica i per a tots els joves del continent. La seva beatificació va tenir lloc el 15 de juny de 2025 a la basílica de Sant Pau Extramurs de Roma, i des de llavors la seva figura inspira valors com la honestedat, la solidaritat i la defensa dels drets dels més dèbils.
Un missatge universal d'esperança
El testimoni de Floribert Bwana Chui va ser recordat pel papa Francesc, que el 2 de febrer del 2023 a Kinshasa va destacar la seva valentia per no cedir davant la corrupció i per protegir la vida dels més pobres. La seva resistència al mal i el compromís amb els altres es converteixen en un exemple d'esperança i de resurrecció, especialment per a una regió i un continent sovint marcats per la violència, la pobresa i la injustícia.
La conferència a Manresa vol posar de relleu que la vida de Floribert Bwana Chui no només és un relat de martiri, sinó un missatge universal sobre la importància de la integritat, la gratuïtat i el servei a la comunitat. A través del llibre i de la presentació de Mn. Francesco Tedeschi, els assistents podran conèixer com un jove com Floribert Bwana Chui pot convertir-se en un exemple de coratge i esperança per a tota una generació.