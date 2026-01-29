Monistrol reviurà el segle XVI amb la Festa dels Romeus aquest cap de setmana

Monistrol de Montserrat celebrarà aquest cap de setmana, els dies 31 de gener i 1 de febrer, una nova edició de la Festa dels Romeus, una proposta cultural i festiva que converteix el municipi en un escenari del segle XVI. La festa, plenament immersiva, fa reviure els orígens de la Festa Major d'Hivern a través de teatralitzacions històriques, activitats educatives i un ampli ventall de propostes lúdiques per a tots els públics.
Una festa amb arrels al segle XVI
La Festa dels Romeus és una tradició profundament arrelada a Monistrol de Montserrat que té els seus orígens en el segle XVI. El fil conductor de la celebració és l'impacte devastador de la pesta bubònica sobre la població i el relat del miracle de Sant Sebastià, patró del municipi, a qui s'atribueix la sanació i la recuperació de la vila.
A través d'escenes teatralitzades, la festa explica com els monistrolencs van viure aquell període de crisi i com la fe i la comunitat van esdevenir elements clau per superar l'epidèmia. Aquesta narrativa històrica dona sentit a una celebració que combina rigor històric, divulgació i entreteniment.
Un viatge immersiu al Monistrol renaixentista
Durant tot el cap de setmana, els carrers i places de Monistrol de Montserrat es transformaran per recrear la vida quotidiana del municipi en època renaixentista. Els visitants podran conèixer de prop el paper del Monestir de Montserrat com a poder feudal, així com les dinàmiques socials i econòmiques de la vila.
La festa inclou escenes ambientades al mercat, a la font del gremi dels paraires o a la construcció del nou temple parroquial de Sant Pere, oferint una visió global del Monistrol del segle XVI. Aquesta recreació permet entendre millor el context històric i social en què va néixer la Festa Major d'Hivern.
Propostes per a tota la família
La Festa dels Romeus destaca per la seva àmplia oferta d'activitats familiars. El programa inclou teatralitzacions històriques que expliquen els efectes de la pesta i el miracle de Sant Sebastià, un mercat renaixentista amb productes i oficis tradicionals, i tallers interactius per descobrir els antics oficis que definien la vida quotidiana del municipi.
També es recrea el Consell de la Vila, una representació del poder feudal i de la seva influència sobre la comunitat, així com diversos espectacles familiars que complementen l'ambient festiu. La celebració culmina amb la processó de Sant Sebastià, un acte solemne que ret homenatge al patró de la vila i posa el punt final a la festa.