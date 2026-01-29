El Rallye Monte-Carlo Històric tornarà a fer parada a Manresa aquest diumenge

Manresa tornarà a formar part del recorregut del Rallye Monte-Carlo Històric aquest diumenge 1 de febrer. La plaça Sant Domènec serà l'escenari del control de pas dels vehicles participants, en el retorn d'un esdeveniment de prestigi internacional que durant 18 anys consecutius va fer parada a la ciutat i que ara recupera aquest vincle amb el territori.
Un acord per reviure una tradició històrica
El retorn del Rallye Monte-Carlo Històric a Manresa és fruit de l'acord entre el RACC Mobility Club i l'Automobile Club de Monaco, que han volgut recuperar els moments compartits al llarg de gairebé dues dècades. En aquesta edició, el XXVIII Rallye Monte-Carlo Històric sortirà des de Barcelona, concretament des de l'avinguda de la Catedral, la tarda del diumenge 1 de febrer, un cop els equips hagin superat les verificacions prèvies.
Barcelona serà una de les sis ciutats de sortida del ral·li, juntament amb Bad Homburg (Alemanya), Montecarlo, Reims (França), Torí (Itàlia) i John O'Groats, a Irlanda, des d'on s'ha iniciat el recorregut de concentració aquest dijous.
Participants i vehicles destacats
Un total de 28 equips han escollit Barcelona com a punt de partida. D'aquests, 14 són espanyols, 7 francesos, 3 argentins i la resta procedeixen d'Andorra, Àustria, Bèlgica i Itàlia. Entre els participants destaquen els pilots espanyols Luis Climent i Carles Jiménez, segons classificats absoluts l'any 2025 amb un BMW 323i de 1981.
Pel que fa als vehicles, la marca més representada serà Porsche, amb vuit unitats dels models 911 i un 914. També hi tindran presència destacada els Autobianchi A-112 Abarth, amb cinc vehicles, i Volkswagen, amb tres unitats entre Golf i Scirocco.
Pas per Manresa camí dels Pirineus
Després de sortir de Barcelona, els participants es dirigiran cap a Manresa per carreteres del Vallès, amb un control de pas a la capital del Bages. Posteriorment, el ral·li continuarà per la C-16 en direcció nord, travessant el Túnel del Cadí fins a Puigcerdà, per entrar a l'estat francès per la Guingueta d'Ix.
Tots els equips, independentment de la ciutat de sortida, es trobaran el migdia del dilluns 2 de febrer a Valence, on s'iniciarà el recorregut competitiu a partir del dimarts 3. La prova finalitzarà passada la mitjanit del divendres 6 de febrer, després de completar 18 trams de regularitat repartits en cinc etapes.
Una edició amb novetats
La 28a edició del Rallye Monte-Carlo Històric es presenta com un punt d'inflexió en la història de la prova. Tot mantenint l'esperit popular i la competició de regularitat per a vehicles clàssics, el ral·li introdueix una evolució global del format: ampliació de la gamma de vehicles participants, dues mitjanes diferents amb classificacions independents, sis ciutats de sortida i trams de regularitat amb carreteres tancades al trànsit.
En aquesta edició, la caravana estarà reservada exclusivament a automòbils que van competir en alguna edició del Rallye Monte-Carlo entre els anys 1911 i 1986, reforçant així el caràcter històric i patrimonial d'una prova que torna a situar Manresa en el mapa del motor clàssic internacional.