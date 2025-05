El proper diumenge 11 de maig a partir de les 6 de la tarda, la segona jornada del Música i Romànic portarà el Grup Alla Viola de música antiga a l'església de Santa Maria de Rocafort. Com a complement, també es farà una visita guiada i oberta al Castell de Rocafort. Qui vulgui fer la visita, haurà de ser a l'aparcament de l'església de Rocafort a 2/4 de 5 de la tarda. Per a la visita no cal inscripció.

La inscripció prèvia per al concert cal fer-la al web dels AARB.