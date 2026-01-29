Odd Jackson Band estrenarà al Kursaal una revisió jazzística de Michael Jackson

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge, 1 de febrer a les 6 de la tarda, l'estrena d'Odd Jackson Band, la nova proposta del grup bagenc Odd Trio. El concert presenta una revisió original dels grans èxits de Michael Jackson i dels Jackson Five, amb la veu d'Elisabet Soler, un trio de vents i la col·laboració del Cor de Teies, en una aposta que combina jazz, groove i reinterpretació creativa.
De l'univers Beatles al llegat de Michael Jackson
Després del projecte OddBeatles, en què Odd Trio va explorar versions jazzístiques del repertori de The Beatles, la formació fa un nou pas endavant amb Odd Jackson Band. En aquesta ocasió, el grup posa el focus en algunes de les cançons més emblemàtiques del rei del pop i també en temes de la seva etapa adolescent amb The Jackson Five.
El resultat és una mirada diferent i personal a peces tan conegudes com Thriller, Billie Jean, Black or White, Blame it on the Boogie o We Are the World, que mantenen l'essència original però que guanyen una nova dimensió sonora.
Nous arranjaments, improvisació i groove
El projecte destaca pels nous arranjaments musicals, que potencien la improvisació i el ritme a través d'estils diversos com el swing, la bossa nova, el latin o el funky. Aquesta aproximació permet redescobrir melodies àmpliament populars des d'un llenguatge jazzístic, sense perdre la força ni la creativitat que caracteritzen l'obra de Michael Jackson.
La direcció musical i els arranjaments van a càrrec del compositor i pianista David Martell, membre fundador d'Odd Trio, que aporta coherència i personalitat a un espectacle pensat tant per a públic amant del jazz com per a seguidors del pop.
Una formació ampliada per a una ocasió especial
Odd Trio, amb més de vint anys de trajectòria, està format per David Martell (piano), Pere Barrera (baix) i Xevi Camp (bateria). Per a aquest projecte, el grup s'amplia amb la veu de la cantant santvicentina Elisabet Soler i un trio de vents de luxe integrat per Arnau Morell (trompeta), Joan Mas (saxo tenor) i Gerard Serrano (trombó).
El concert comptarà també amb la col·laboració del Cor de Teies, sota la direcció de Marc Reguant, que afegeix una nova capa expressiva i reforça el caràcter col·lectiu de la proposta.
Entrades i informació pràctica
Les entrades per al concert Odd Jackson Band tenen un preu general de 15 euros, amb descomptes a 12 euros i una tarifa reduïda de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.