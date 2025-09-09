Sant Fruitós aposta per la bicicleta en la Setmana Europea de la Mobilitat

Sant Fruitós de Bages se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat amb una activitat adreçada a infants i joves per fomentar l'ús de la bicicleta. La cita serà el dissabte 20 de setembre, de 5 de la tarda a 8 del vespre, al Bosquet, amb circuits i proves d'habilitat adaptats a diferents edats.
Circuits per a totes les edats
Els més petits, d'entre 3 i 6 anys, disposaran d'un recorregut amb rampes i carrils per iniciar-se en la circulació sobre dues rodes. Els nois i noies de 7 a 12 anys podran posar a prova la seva destresa en un circuit amb obstacles i diferents proves d'habilitat.
En acabar les activitats, que es realitzaran fins a les 8 del vespre, s'oferirà un berenar per a tots els participants. Les inscripcions es poden fer preferentment a través del correu electrònic mediambient@santfruitos.cat.
Mobilitat per a tothom
La Setmana Europea de la Mobilitat d'enguany porta per lema Mobilitat per a tothom, posant l'accent en la necessitat de garantir que l'accés al transport públic no es vegi condicionat pels ingressos, la ubicació, el gènere o les capacitats, i evitant així situacions de desigualtat en l'accés a llocs de treball, educació i serveis essencials.
Activitats complementàries
A més, entre el 16 i el 22 de setembre, la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages oferirà una selecció especial del seu fons documental amb llibres, revistes i contes sobre medi ambient i mobilitat sostenible.