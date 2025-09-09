Castellbell viurà una Diada amb cultura, memòria i una Transenyera multitudinària

Castellbell i el Vilar celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb un ampli programa d'activitats repartides entre dimecres i dijous. L'agenda combina cultura i memòria històrica amb propostes esportives i reivindicatives, convertint el municipi en un dels focus de la commemoració a la Catalunya Central.
Dimecres: cultura i memòria històrica
Els actes s'inicien dimecres a les 6 de la tarda amb la presentació del llibre dels germans Albert i Òscar Masó, que recull un catàleg de roques i agulles monolítiques dels turons de l'Escletxa i Montconill, a l'entorn natural de Montserrat.
A continuació, el municipi retrà homenatge als tres alcaldes republicans de Castellbell i el Vilar afusellats pel franquisme. Tot seguit tindrà lloc l'onzena Marxa de Torxes per la Independència Albert Mulero, que recorrerà els carrers del municipi.
Dijous: la Transenyera i l'acte institucional
El dijous, dia de la Diada, arribarà un dels actes més esperats: la desena edició de la Transenyera. La cita ha esgotat les inscripcions amb més de 400 participants i ofereix dues modalitats: una caminada popular de 8 quilòmetres o un recorregut més exigent de 15 quilòmetres i 800 metres de desnivell, amb sortida i arribada a la plaça Lluís Companys.
La commemoració es completarà amb l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebrarà a 2/4 d'1 del migdia i posarà punt final a dos dies intensos d'activitats a Castellbell i el Vilar.