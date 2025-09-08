La memòria històrica enceta els actes de la Diada a Súria

Súria ha donat el tret de sortida al programa de la Diada Nacional de Catalunya amb dos actes centrats en la memòria històrica. L'exposició Primera República, 150 anys després i la presentació del llibre Puerta a ningún sitio han estat les primeres propostes d'un programa que continuarà aquest dimecres 10 de setembre amb una actuació de les Jornades Internacionals Folklòriques a la plaça Major del Poble Vell.
Una exposició per entendre la Primera República
El passat dijous 4 de setembre es va inaugurar a la sala Cal Balaguer del Porxo l'exposició Primera República, 150 anys després, amb l'assistència d'una trentena llarga de persones. La mostra ofereix una visió completa sobre aquest règim breu però influent (1873-74) i el seu context històric. Entre els elements destacats hi ha un plànol de Súria de l'any 1869, que mostra l'extensió del nucli urbà en aquella època.
La iniciativa, de caràcter itinerant, està organitzada per l'associació cultural Tot Història, el Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies (GRENS) de la Universitat Pompeu Fabra i la Diputació de Barcelona, dins el projecte de Memòria Democràtica.
Durant l'acte inaugural, l'historiador Pau Vinyes, membre del grup de comissaris, va oferir una visita guiada i va destacar que la Primera República va representar "un inici de procés democràtic" a Espanya, tot i la crisi política que en va impedir la consolidació.
L'alcalde Albert Coberó va subratllar que es tractava del "primer govern republicà amb voluntat transformadora de l'Estat", i va agrair la col·laboració de la Diputació i dels promotors de la mostra. Per la seva banda, el regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, va contextualitzar la situació històrica de Súria en aquell moment, marcada per la tercera guerra carlina.
L'exposició es podrà visitar fins al 3 d'octubre a Cal Balaguer del Porxo en horari de divendres, dissabtes i festius d'11 del matí a 2 del migdia, i dissabtes també de 5 a 7 de la tarda.
Un llibre sobre les víctimes del franquisme
El divendres 5 de setembre, la Sala del Portal va acollir la presentació del llibre Puerta a ningún sitio, escrit per Isabel Pellejero i Eduard Musulen. La publicació recull els fets que van conduir a l'afusellament de Cristina Fernández Pereira i cinc miners de Súria l'any 1939 al Camp de la Bota.
Els autors van explicar la recerca històrica que hi ha darrere del llibre i van expressar l'emoció de presentar-lo a Súria, recordant que els miners afusellats "formen part de la nostra història".
El regidor de Cultura i Turisme va definir l'acte com una mostra de "justícia històrica" davant la intensitat de la repressió franquista al municipi.
Inici d'un programa ampli
Aquests primers actes han comptat amb la participació de membres de la Corporació Municipal i han posat de manifest la voluntat de Súria de començar la commemoració de l'Onze de Setembre amb una mirada a la memòria històrica i a la justícia amb les víctimes.