Set colles participaran dissabte a la VI Festa Bastonera de Castellbell

Castellbell i el Vilar celebrarà aquest dissabte la VI Festa Bastonera amb la participació de set colles d'arreu del país. La trobada començarà a les 6 de la tarda a la plaça Doctor Escorsell i comptarà amb grups de Prats de Lluçanès, Martorell, Castelldefels, Pedraforca, Les Roquetes, Gavà, Masquefa i Castellbell i el Vilar. Les colles faran una cercavila exhibint els diferents balls de bastons i la jornada acabarà amb un sopar per als participants a l'Escola Jaume Balmes.\r\n\r\nLa festa bastonera està organitzada per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, pels Bastoners de Castellbell i el Vilar i pel grup Els Ministrils de Vallhonesta.\r\n