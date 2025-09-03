03 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Plans

Set colles participaran dissabte a la VI Festa Bastonera de Castellbell

Les colles faran una cercavila exhibint els diferents balls de bastons

  • Castellbell celebrarà dissabte la VI Festa Bastonera -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de setembre de 2025 a les 11:15
Actualitzat el 03 de setembre de 2025 a les 11:16

Castellbell i el Vilar celebrarà aquest dissabte la VI Festa Bastonera amb la participació de set colles d'arreu del país. La trobada començarà a les 6 de la tarda a la plaça Doctor Escorsell i comptarà amb grups de Prats de Lluçanès, Martorell, Castelldefels, Pedraforca, Les Roquetes, Gavà, Masquefa i Castellbell i el Vilar. Les colles faran una cercavila exhibint els diferents balls de bastons i la jornada acabarà amb un sopar per als participants a l'Escola Jaume Balmes.

La festa bastonera està organitzada per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, pels Bastoners de Castellbell i el Vilar i pel grup Els Ministrils de Vallhonesta.

Et pot interessar