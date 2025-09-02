Cardona es prepara per viure una Festa Major intensa i plena de tradició

L'Ajuntament de Cardona ha presentat el programa de la Festa Major 2025, que se celebrarà del 13 al 16 de setembre i que convertirà la vila en escenari d'una gran celebració popular carregada de tradició, cultura i música. El programa d'aquest any combina actes emblemàtics com el Corre de bou, la processó de la Mare de Déu del Patrocini, el ball de l'Àliga i la cercavila de Gegants, amb propostes musicals de primer nivell, com els concerts de La Fúmiga, Vizuri i Ground Kids, i activitats pensades per a totes les edats.
Un pregó marcat pel centenari de les Escoles Escasany
El tret de sortida simbòlic de la Festa Major es viurà el diumenge 7 de setembre amb el concert inaugural de la Banda de Música de Cardona, que tindrà lloc a les 8 del vespre a la plaça de bous. Dies després, el dijous 10 de setembre, el pregó institucional es convertirà en un dels moments més emotius. Els dos besnéts dels germans Escasany, promotors de les històriques Escoles Escasany, seran els encarregats de llegir-lo al saló de plens de l'Ajuntament per commemorar el centenari de la construcció d'aquest equipament educatiu que forma part de la memòria col·lectiva cardonina.
Divendres: la Nit de l'Empalme
La Festa Major començarà oficialment el divendres 12 de setembre a la nit amb la cercavila El primer Fuentes de la Banda de Música de Cardona, que donarà pas al pregó popular a càrrec de l'Escola Municipal de Música - Musicant, coincidint amb el seu 30è aniversari.
Tot seguit, la plaça Major s'omplirà d'energia amb la Nit de l'Empalme, una de les cites més esperades, que comptarà amb les actuacions de Vizuri, La Fúmiga i Ground Kids. Paral·lelament, la plaça del Portalet acollirà una carpa de música electrònica amb We Love Music-On, per garantir festa fins a la matinada.
Dissabte: tradició i música
El dissabte 13 de setembre començarà amb el tradicional Encierro pels carrers del centre històric i amb activitats infantils al passeig de la Fira. A la tarda, la processó de la Mare de Déu del Patrocini recorrerà els carrers de la vila, acompanyada de la Banda de Música, el ball de bastons i l'Àliga de Cardona.
El plat fort de la jornada arribarà amb el Corre de bou tradicional amb cargolera, una de les cites més identitàries de la festa. Al vespre, la plaça del Vall es convertirà en escenari d'un sopar-concert amb L'Allargu, mentre que Swing Latino posarà el ritme al passeig de la Fira.
Diumenge: gegants, bou i sardanes
El diumenge 14 de setembre serà el torn dels Gegants de Cardona i dels barris de la vila, que protagonitzaran una animada cercavila i ballada. A la tarda, la plaça de bous tornarà a ser l'escenari del Corre de bou amb cargolera, amenitzat per la Banda de Música.
La jornada culminarà amb una nit musical al passeig de la Fira, amb les actuacions de Cafè Trio, Wasa i DJ Diana, i amb sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos, mantenint viva la tradició musical catalana.
Dilluns i dimarts: fi de festa amb emoció
El dilluns 15 començarà amb un Encierro infantil i activitats per als més petits. A la tarda, tindrà lloc un nou Corre de bou i una ballada de sardanes amb la Cobla Baix Empordà, que interpretarà la sardana de Cardona. La nit acabarà amb ball de Festa Major amb Marc Anglarill.
El dimarts 16, dia de cloenda, inclourà la missa solemne a la parròquia, el ball de l'Àliga, el ball de bastons i, al vespre, l'espectacle Goig a la plaça de bous. El punt final el posarà el tradicional castell de focs, que il·luminarà el cel de Cardona.
Venda d'entrades i punts lila
Les entrades per al Corre de bou i el concert del 16 de setembre es podran adquirir a partir del dilluns 8 de setembre a les 10 del matí a través del web entrades.cardona.cat. També hi haurà l'Oficina d'Atenció de la Festa Major per a qui vulgui comprar-les presencialment, al carrer Cambres, 13. L'accés als actes serà mitjançant codi QR i s'han previst facilitats per a persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional.
A més, durant les nits de divendres, dissabte i diumenge s'habilitarà un Punt Lila amb personal especialitzat per prevenir i atendre possibles casos de violències masclistes i sexuals, consolidant el compromís de la Festa Major amb la seguretat i el respecte.
Setmana prèvia de la Joventut
Abans de la Festa Major, del 8 al 12 de setembre, Cardona Jove i l'Ajuntament han organitzat la Setmana de la Joventut, amb activitats pensades per al públic jove i que serviran de pròleg a la gran celebració.