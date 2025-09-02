La Fumera omplirà Sallent de música, cultura i reivindicació feminista del 10 al 15 de setembre

Sallent es prepara per viure del 10 al 15 de setembre una nova edició de La Fumera, la Festa Major Alternativa organitzada pels col·lectius populars del poble. Aquesta dotzena edició arriba marcada pel lema Volem el pa i les roses, amb el qual es vol retre homenatge a les dones que han lluitat per la dignitat, l'alegria i la bellesa com a drets col·lectius. Fidels al seu esperit, els organitzadors reivindiquen una festa feminista, inclusiva i anticapitalista, construïda des de l'autogestió i la participació veïnal.
Durant sis dies, places i carrers del centre de Sallent es transformaran en escenaris d'activitat cultural, esportiva i lúdica. Espais com Cal Teia, la Carbonera, el Magatzem, el Pati o la plaça Joan Vilaseca acolliran actes de tot tipus, des de tallers infantils i dinars populars fins a exposicions, espectacles teatrals i concerts de gran format. La programació també consolida espais familiars, artístics i de trobada comunitària, fent de La Fumera una festa oberta a tothom.
Programa divers i per a totes les edats
El programa arrencarà dimecres 10 de setembre amb el toc de sirena a la Bòbila, l'estrena de banderes de colles i una nit de còmiques amb Alba Segarra, Oye Sherman i Nessa Molina, seguida de música amb PD Barraca. Els dies següents combinaran activitats familiars, com tallers de xapes, animació infantil o el concurs Minixef de la Carbonera, amb actes culturals com l'exposició Les que hi eren i les que hi són o l'espectacle poètic-musical Fermentar, amb Sònia Moya i Rusó Sala.
Els concerts seran un dels plats forts de la programació. El dissabte 13 hi actuaran Dan Peralbo i el Comboi, Funktory i les PD Culleres i Bòbila. El diumenge 14, el Magatzem acollirà les actuacions de Joan Colomo i DJ Saraswati, mentre que a Cal Teia hi passaran bandes com Remei de ca la fresca, Fetus i Blú Versions, a més de les PD Fàbrica Vella. Altres propostes destacades seran l'actuació d'Humana Sound System (dissabte al Magatzem) o el concert de Bucket Brothers (també dissabte).
La festa manté proves populars molt arrelades, com El Temperi, la Carretada o el Concurs de truites, que ompliran de color i ambient els carrers del poble. Tampoc hi faltaran els sopars de colles, el Ball de les Treballadores, les havaneres, el Ball de confeti ni la tradicional Fumerada, en què es crema la bandera de la colla perdedora. El piromusical i la penjada de bandera al balcó de l'Ajuntament tancaran la festa el dilluns 15 de setembre.
Cultura popular i reivindicació
La Fumera reserva també un espai central per a la cultura popular, amb la Matinal de Cultura Popular del diumenge 14, que reunirà colles bastoneres, gegants, trabucaires, esbart i altres entitats locals. A més, el teatre i la dansa hi tindran presència amb espectacles com Les pirates del Llobregat o la proposta de dansa i piano de Marta Rabaneda i Elisenda Duocastella.
Amb aquest programa, els organitzadors volen reforçar el caràcter participatiu i reivindicatiu de la festa, recordant que es tracta d'un esdeveniment autogestionat i que només és possible gràcies a la col·laboració veïnal i el consum responsable durant els dies de celebració. En paraules de la comissió, "La Fumera serà feminista o no serà".