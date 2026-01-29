Una caminada en marxa nòrdica resseguirà l'aiguabarreig del Llobregat i la riera de Calders

Sant Fruitós de Bages acollirà aquest diumenge 1 de febrer una nova proposta de descoberta del territori dins el cicle Coneix els entorns naturals del Bages de Meandre, amb una caminada en marxa nòrdica que recorrerà l'aiguabarreig de la riera de Calders amb el riu Llobregat i diversos elements patrimonials vinculats a l'època d'esplendor tèxtil de la comarca.
Una proposta per caminar i conèixer el territori
La iniciativa s'emmarca en el programa Coneix els entorns naturals del Bages caminant en marxa nòrdica, una activitat que combina exercici físic, divulgació i contacte amb el medi natural. La sortida proposa un recorregut circular de contrastos que permetrà als participants endinsar-se tant en la riquesa paisatgística com en la història industrial del territori, tot seguint la confluència de dues vies fluvials clau: el riu Llobregat i la riera de Calders.
L'activitat està pensada per a un públic ampli i no requereix inscripció prèvia. La marxa vol posar en valor els entorns fluvials del Bages i el seu paper en el desenvolupament econòmic i social de la comarca, alhora que ofereix una experiència guiada i accessible.
Itinerari amb inici i final a Sant Fruitós de Bages
La caminada tindrà inici i final a Sant Fruitós de Bages. El punt de trobada s'ha fixat a les 9 del matí a l'aparcament situat a l'esquerra al final del poble, darrere de l'oficina de Correus de Sant Fruitós i a prop del forn de pa Fet de Farina, a la sortida en direcció a Navarcles.
L'itinerari té una longitud aproximada d'11,8 quilòmetres i presenta un desnivell acumulat total de 300 metres. Es tracta d'un recorregut de poca dificultat tècnica, amb un temps previst en grup d'entre tres hores i mitja i quatre hores, comptant una parada per esmorzar. Aquest format permet gaudir del paisatge i dels diferents punts d'interès sense presses, afavorint l'observació i l'explicació del context natural i històric.
Un viatge pels vestigis de l'època tèxtil
Un dels eixos de la caminada és el viatge en el temps pels vestigis de l'època d'esplendor tèxtil del Bages. Al llarg del recorregut, els participants passaran per diversos elements patrimonials que expliquen la relació entre l'activitat industrial i els cursos fluvials.
Entre els punts d'interès destacats hi ha el Pont Vell de Sant Fruitós-Navarcles, l'aiguabarreig de la riera de Calders amb el Llobregat, el llac de Navarcles, la colònia del Galobart, el Pont de Cabrianes i la fàbrica i el cementiri del Pont de Cabrianes. El recorregut també inclou espais naturals i històrics com Sant Jaume d'Olzinelles, el bosc d'Olzinelles, el mas de les Oliveres i la Torre de Santmartí.
Aquests indrets permeten entendre com el paisatge fluvial va condicionar l'assentament d'indústries i colònies, i com avui constitueixen un patrimoni cultural i natural de gran valor.
Activitat guiada i oberta a tothom
La jornada inclourà una sessió prèvia de preparació i estiraments, així com una introducció a la marxa nòrdica, a càrrec del Pep Llort. La caminada estarà guiada per la Sílvia i el Vidal, que acompanyaran el grup al llarg de tot el recorregut.
El preu de l'activitat és de 5 euros, amb una tarifa reduïda de 2,5 euros per als socis. No cal inscripció prèvia, fet que facilita la participació espontània de totes aquelles persones interessades a caminar, descobrir i conèixer millor els entorns naturals del Bages.