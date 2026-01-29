La PAHC Bages reclama una solució urgent per a un infant amb paràlisi cerebral sense aigua a casa

La PAHC Bages exigeix una solució immediata per al Youssef Magour, un infant de 9 anys amb paràlisi cerebral infantil que viu amb la seva família en una situació d'emergència habitacional a Manresa. Segons denuncia l'entitat, fa més de tres anys que esperen un pis adaptat de la mesa d'emergència i, des de fa dos mesos, no disposen de subministrament d'aigua al domicili, una situació que agreuja greument les necessitats de salut i cures de l'infant.
Tres anys esperant un habitatge adaptat
El Youssef pateix una paràlisi cerebral infantil amb un nivell avançat de microcefàlia, epilèpsia, disfàgia i altres patologies associades que requereixen cures intensives diàries. Rep atenció mèdica a diversos centres hospitalaris, com l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, però totes les cures es realitzen dins l'habitatge familiar.
Segons la PAHC Bages, l'habitatge actual no reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat ni està adaptat a les necessitats de l'infant. La família porta més de tres anys inscrita a la mesa d'emergència habitacional a l'espera d'un pis adaptat, una espera que la plataforma atribueix a la manca estructural d'aquest tipus d'habitatges, tant a Manresa com a la resta del territori.
Dos mesos sense aigua en un cas de salut greu
A la situació d'emergència habitacional s'hi afegeix, des de fa dos mesos, el tall del subministrament d'aigua. La PAHC subratlla que es tracta d'un dret bàsic que, en aquest cas, és imprescindible per garantir la higiene, la salut i el funcionament correcte dels dispositius de suport vital que utilitza el menor.
Segons expliquen, aquests dispositius necessiten un manteniment constant i una neteja rigorosa, una tasca que resulta impossible sense aigua corrent. L'entitat alerta que la manca d'aquest subministrament posa en risc directe la salut del Youssef i empitjora encara més unes condicions de vida que ja qualifiquen d'indignes.
La resposta de l'Ajuntament
En relació amb el comptador social d'aigua, l'Ajuntament de Manresa assegura que el tràmit està fet i que s'ha tirat endavant. Fonts municipals indiquen que el referent de Serveis Socials s'ha de posar en contacte amb la família per concretar quan es podrà materialitzar la instal·lació del comptador solidari.
Tot i això, la família afectada manifesta el seu malestar perquè, segons expliquen, aquesta mateixa resposta ja se'ls va donar fa aproximadament un mes sense que, a hores d'ara, la situació s'hagi resolt.
Una competència de la Generalitat
Pel que fa a l'adjudicació d'un pis adaptat de la mesa d'emergència, la competència és de la Generalitat de Catalunya. Segons relaten, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya no disposa actualment d'habitatges adaptats a Manresa ni en altres punts del país, una problemàtica que consideren recurrent i estructural.
Des de la Generalitat, però, no s'han facilitat detalls del cas concret per motius de protecció de dades. Mentrestant, la PAHC reclama una actuació coordinada i urgent entre administracions per garantir tant el subministrament d'aigua com un habitatge digne i adaptat per al Youssef i la seva família.