El Mercat de la Ganga omplirà Cardona d'ofertes aquest cap de setmana

Cardona acollirà aquest cap de setmana una nova edició del Mercat de la Ganga, una iniciativa comercial consolidada que arriba a la seva 32a edició. Organitzat per la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC), el mercat se celebrarà els dies 30 i 31 de gener i 1 de febrer amb parades d'ofertes als carrers del centre històric.
Tres dies d'ofertes al centre de Cardona
Durant els tres dies del Mercat de la Ganga, els establiments comercials de Cardona sortiran al carrer amb parades pròpies, plenes de productes a preus especials. La proposta permet als comerços donar sortida a estocs i, alhora, acostar l'oferta local a veïns i visitants en un ambient comercial i dinàmic.
Un model comercial consolidat
La paraula ganga s'ha convertit amb els anys en una marca pròpia del comerç cardoní, associada a oportunitats i qualitat. Aquesta iniciativa, pionera a la comarca, contribueix a posar en valor els productes locals i a promocionar el servei de proximitat dels negocis del municipi.
Compromís amb el comerç local
Amb aquesta nova edició, la UBIC reafirma la voluntat de continuar treballant perquè Cardona sigui un punt de referència comercial, apostant pel suport als emprenedors i per la diversitat de sectors que formen part del teixit comercial del municipi.