Viladordis estrenarà el primer Escape Town de la Manresa rural per redescobrir el poble jugant

El proper dissabte 18 d'octubre Viladordis viurà una jornada lúdica i participativa amb la celebració del primer Escape Town de la Manresa rural. La proposta convida els participants a descobrir el poble a través de la memòria dels seus veïns i veïnes, amb un recorregut que combinarà joc, patrimoni i experiències compartides.
Un joc per descobrir Viladordis a través de la seva gent
L'activitat tindrà lloc de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, amb punt de trobada al Santuari de la Salut de Viladordis, i està pensada per a totes les edats. En una primera fase, els participants visitaran cases emblemàtiques del poble, on les persones amfitriones compartiran records, històries i curiositats sobre la vida rural i el passat del nucli.
Aquestes explicacions no seran només vivències: contindran pistes essencials per poder resoldre les proves del joc final, dissenyat per l'empresa Gaudire, especialitzada en activitats d'oci participatiu.
Un joc amb premi i esperit comunitari
Després de la ruta, els equips s'enfrontaran a l'Escape Town de Gaudire, una dinàmica on caldrà posar a prova tot el que s'ha après durant el matí. El grup guanyador rebrà com a premi una caixa amb productes locals elaborats i cedits per veïns i veïnes del poble, com a reconeixement a la seva implicació i esperit col·laboratiu.
En acabar, el Casal de Viladordis oferirà servei de bar i vermut popular, per compartir un moment distès i tancar la jornada en un ambient festiu.
Una iniciativa per fer comunitat i reivindicar la memòria
L'activitat està finançada pel Departament de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa, dins el marc del Dia Internacional de les Persones Grans, i organitzada per l'Associació de Veïns de Viladordis, amb el suport del Casal del poble i la col·laboració de totes les cases participants.
Des de l'organització destaquen que "aquest Escape Town és molt més que un joc; és una manera de reconèixer el valor de la gent gran, la memòria viva de Viladordis, i de fer comunitat d'una manera lúdica i oberta a tothom".