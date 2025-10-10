Súria celebra aquest diumenge el 54è Aplec de la Sardana dins les Festes de Tardor

El Parc Macary i Viader de Súria acollirà aquest diumenge 12 d'octubre, a partir de les 4 de la tarda, el 54è Aplec de la Sardana de la Vila de Súria, un dels actes destacats de les Festes de Tardor. L'organitza l'Agrupació Sardanista de Súria amb el suport de l'Ajuntament i altres entitats.
El 54è Aplec, dins les Festes de Tardor
El tradicional Aplec de la Sardana de Súria arribarà aquest diumenge a la seva 54a edició, consolidant-se com una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu i cultural de la vila. L'acte tindrà lloc al Parc Macary i Viader, en el marc de les Festes de Tardor, i començarà a les 4 de la tarda amb entrada lliure per a tothom.
L'aplec comptarà amb la participació de tres cobles reconegudes: Cobla Súria, Jovenívola de Sabadell i Berga Jove, que interpretaran una selecció de sardanes representatives de diversos autors i estils. Durant la tarda hi haurà també concurs de colles improvisades i altres activitats per fomentar la participació del públic.
Memòria històrica i homenatges
El programa inclou sardanes emblemàtiques de l'Aplec i peces dedicades a figures i esdeveniments rellevants. Entre elles, s'hi recordarà Josep Algué i Suades, impulsor de l'Aplec de Súria, i les commemoracions del mil·lenari de l'església de Sant Julià de Coaner, en reconeixement al vincle entre la cultura popular i el patrimoni local.
L'exposició de documents i objectes simbòlics vinculats a la història de l'aplec permetrà, a més, repassar més de mig segle de tradició sardanista al municipi.
Una crida a participar i fer-se soci
L'Agrupació Sardanista de Súria, entitat organitzadora, ha fet una crida a participar activament en la festa i a donar suport a la seva tasca cultural fent-se soci. Durant la jornada es podrà adquirir el CD Sardanes a Súria, Vol. 2, enregistrat amb la cobla La Principal de la Bisbal, amb una selecció de dotze sardanes inspirades en motius suriencs.
L'Aplec compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Súria, la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat i diverses entitats del món sardanista.