Manresa recordarà Lluís Companys amb un acte d'homenatge i ofrena floral el proper dimecres

El proper dimecres, 15 d'octubre, Manresa retrà homenatge al president Lluís Companys coincidint amb el 85è aniversari del seu afusellament. L'acte, organitzat per Òmnium Bages-Moianès, tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre a la plaça que porta el seu nom i vol reivindicar la seva figura i la memòria de totes les víctimes del franquisme.
Homenatge al president màrtir
La plaça Lluís Companys, a la cruïlla entre els carrers Barcelona i Guimerà, acollirà dimecres l'acte de record al president de la Generalitat afusellat pel règim franquista el 1940. Òmnium Bages-Moianès fa una crida a entitats, partits polítics i ciutadania a participar en l'ofrena floral davant del monument dedicat al president màrtir, per reivindicar la seva figura i el restabliment de la memòria democràtica de totes les víctimes del franquisme.
L'acte començarà a 2/4 de 8 del vespre i comptarà amb el parlament de l'historiador manresà Jordi Pons, una lectura de textos a càrrec de La Veurem Teatre i la interpretació de cançons amb la coral Eswèrtia.
Jordi Pons, historiador i veu de la memòria
L'encarregat del parlament central serà Jordi Pons Pujol (Manresa, 1967), doctor en història i professor de l'Institut Pius Font i Quer. Pons ha dedicat bona part de la seva recerca a l'estudi de les relacions internacionals catalanes de la primera meitat del segle XX i de la memòria històrica dels deportats catalans als camps nazis.
Fruit del seu treball en arxius francesos és la seva tesi doctoral Imatge oficial i política francesa respecte la Catalunya espanyola (1895-1914), dirigida per Borja de Riquer a la UAB. També ha contribuït a la col·locació de llambordes stolpersteine als domicilis dels deportats manresans i forma part de l'equip de Memòria.cat, especialitzat en la difusió educativa de la memòria històrica.
Reivindicar la memòria democràtica
Amb aquest homenatge, Òmnium Bages-Moianès vol mantenir viva la memòria del president Lluís Companys i Jover, afusellat a Montjuïc el 15 d'octubre de 1940, i alhora reivindicar la dignitat de totes les víctimes del franquisme.
L'acte d'aquest dimecres és també una crida a preservar la memòria democràtica com a eina de justícia i reparació, en un any marcat per la consolidació de projectes de recuperació històrica al territori i pel compromís ciutadà amb la veritat i la llibertat.