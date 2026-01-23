Artés aprova instal·lar càmeres de videovigilància per reforçar la seguretat ciutadana

El ple de l'Ajuntament d'Artés ha aprovat per unanimitat una moció que insta el govern municipal a estudiar i impulsar la instal·lació de càmeres de videovigilància al municipi, amb lectors de matrícules a les entrades i sortides del nucli urbà i en diversos punts estratègics, amb l'objectiu de millorar la seguretat ciutadana i prevenir conductes incíviques, garantint en tot moment el compliment de la normativa de protecció de dades.
Aprovació unànime al ple municipal
La iniciativa es va debatre i votar en el darrer ple municipal ordinari i va rebre el suport de tots els grups del consistori. La proposta recull les inquietuds expressades per una part significativa de la població d'Artés, que ha manifestat la seva preocupació per la seguretat al municipi i la necessitat de disposar de noves eines de prevenció.
La moció va ser presentada pel regidor i portaveu del grup municipal Socialista, David Vargas.
Càmeres amb lectors de matrícules
El text aprovat proposa que l'equip de govern impulsi la instal·lació de càmeres de videovigilància amb capacitat de lectura de matrícules a les principals entrades i sortides del nucli urbà, així com en altres punts considerats estratègics del municipi. Aquest sistema permetria identificar els vehicles que accedeixen o surten d'Artés i actuar com a element dissuasiu davant possibles fets delictius o comportaments incívics.
Segons la moció, la incorporació d'aquesta tecnologia hauria de contribuir a reforçar la prevenció i a millorar la sensació de seguretat entre el veïnat.
Garanties legals i protecció de dades
Un dels aspectes que subratlla la proposta és la necessitat que el sistema compleixi estrictament la normativa vigent en matèria de protecció de dades i drets fonamentals. La instal·lació i ús de les càmeres haurà de ser proporcional, justificada i ajustada a la legislació, assegurant un ús responsable de la tecnologia.
Aquest punt ha estat clau per obtenir el consens unànime del ple i per garantir que la mesura s'implanti amb totes les garanties jurídiques.
Informació a la ciutadania
La moció també preveu la realització d'una campanya informativa adreçada a la població per explicar el funcionament, els objectius i l'abast del sistema de videovigilància. L'objectiu és que el veïnat conegui amb claredat la finalitat de les càmeres i pugui contribuir, si escau, al seu bon funcionament.