Bacardit busca el vistiplau de Junts a Manresa per explorar una candidatura unitària el 2027

El candidat de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, demanarà aquest dijous el vistiplau de l'executiva local del partit per iniciar converses amb Impulsem Manresa i Avenç Nacionalista. L'objectiu és explorar la possibilitat de configurar una candidatura conjunta de cara a les eleccions municipals del maig de 2027, en la línia del repte plantejat recentment per l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.
El repte llançat després de l'acte amb Artur Mas
La decisió de Bacardit arriba després de l'acte polític celebrat dijous passat amb l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, en què aquest va encoratjar el candidat de Junts a treballar per construir una proposta àmplia i transversal. Mas va apel·lar a la necessitat d'aglutinar el màxim de forces i consensos polítics possibles en una sola candidatura per reforçar una alternativa sòlida al govern actual de Manresa.
Durant aquell acte, Bacardit ja va manifestar públicament la seva disposició a entomar aquest repte i a iniciar contactes amb altres formacions amb l'objectiu d'explorar vies d'entesa. En concret, va assenyalar Impulsem Manresa i Avenç Nacionalista com a possibles interlocutors per valorar la configuració d'una llista conjunta.
La proposta, a debat a l'executiva local de Junts
En coherència amb aquest compromís públic, Ramon Bacardit traslladarà aquest dijous la seva proposta a l'executiva de Junts a Manresa. El pas és necessari per obtenir l'aval formal del partit abans d'iniciar converses de manera oficial amb les altres formacions.
Segons el plantejament del candidat, la voluntat és treballar per una candidatura unitària sota el seu lideratge que sigui capaç de presentar una alternativa clara al govern municipal actual. L'objectiu, segons s'ha exposat, és recuperar "el sentit comú, l'ordre i una gestió rigorosa" al capdavant de l'Ajuntament de Manresa.
Voluntat de sumar i construir consensos
Bacardit ha defensat que la ciutat necessita un projecte compartit i ambiciosament transversal. En aquest sentit, ha subratllat la seva predisposició a parlar amb totes aquelles forces que comparteixin un diagnòstic similar sobre la situació de la ciutat i la necessitat d'un canvi de rumb.
"Manresa necessita un projecte fort, solvent i compartit, que deixi enrere la improvisació i el desordre dels darrers anys. Estic disposat a parlar amb tothom que comparteixi la voluntat de redreçar la ciutat i posar Manresa al lloc que li correspon", ha afirmat Bacardit.
Mirant cap a les municipals del 2027
Aquesta iniciativa s'emmarca en l'estratègia de Junts i del seu candidat a Manresa de construir una alternativa que pugui ser competitiva de cara a les eleccions municipals del 2027. El projecte que defensa Bacardit posa l'accent "en el lideratge polític, la capacitat de consens i la responsabilitat en la gestió municipal" com a eixos centrals d'una possible candidatura unitària.