«Benvingut Mr.Aloy»: la Mion rebrà l'Alcalde als Barris amb ironia i crítica veïnal

La visita de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, al barri de la Mion-Puigberenguer, prevista per a aquest dimecres 11 de febrer en el marc de la iniciativa municipal L'Alcalde als Barris, no passarà desapercebuda. L'Associació de Veïns de la Mion, Puigberenguer i el Poal ha anunciat una rebuda reivindicativa i carregada d'ironia sota el lema Benvingut, Mr. Aloy, una acció que pren com a referència directa el clàssic cinematogràfic Bienvenido, Mister Marshall de Berlanga per denunciar el que consideren una política de gestos i propaganda sense resultats tangibles.
La iniciativa veïnal arriba després de l'anunci de la jornada institucional, en què l'alcalde i el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, recorreran el barri durant tot el dia amb l'objectiu, segons el consistori, d'escoltar les necessitats i inquietuds del veïnat. Des de l'associació, però, asseguren que aquestes demandes fa temps que són conegudes per l'Ajuntament i que el problema no és la manca de diagnosi, sinó d'actuació.
Cartells i paròdia per denunciar el "postureig"
En els darrers dies, diversos carrers del barri han aparegut empaperats amb cartells que reprodueixen la iconografia de la pel·lícula de Luis García Berlanga. En el film, un petit poble es transforma artificialment per impressionar una delegació nord-americana que finalment passa de llarg. Segons l'AVV, la comparació és clara: "es fan visites de cortesia, passejades i fotos, mentre el barri continua acumulant dèficits de manteniment i inversió".
L'entitat considera innecessària la visita per "preguntar el que ja se sap" i ha optat per preparar una resposta alternativa. En lloc d'una trobada basada en preguntes, lliuraran a l'alcalde un dossier amb totes les instàncies i reclamacions registrades oficialment pel barri des de principis de 2025. Asseguren que han deixat fora les anteriors "per estalviar paper", tot i que remarquen que les problemàtiques es repeteixen des de fa anys.
"Amb aquest document volem deixar clar que el barri ja ha parlat; ara el que falta és que l'Ajuntament actuï", explica un responsable de l'associació. "No ens calen més passejades per fer-se fotos, sinó que s'executin les millores que demanem des de fa temps".
Queixes reiterades i sentiment d'abandonament
El dossier que l'AVV preveu lliurar recull, segons han avançat, qüestions com la manca de manteniment de l'espai públic, la deixadesa dels camins del Poal, els problemes de mobilitat i un sentiment generalitzat d'abandonament institucional. L'entitat subratlla que totes aquestes incidències han estat comunicades reiteradament per les vies oficials sense que, al seu entendre, no s'hagin produït avenços significatius.
La crítica arriba en un context en què L'Alcalde als Barris ja ha passat per una desena de zones de la ciutat des que es va posar en marxa el febrer de 2024, amb jornades a barris com la Font dels Capellans, el Xup, el Poble Nou, Valldaura o el Barri Antic. Des del govern municipal s'ha destacat sovint la bona acollida de la iniciativa, mentre que des de la Mion es posa l'accent en el risc que aquest tipus d'accions quedin en gestos simbòlics.
Invitació a donar explicacions públiques
Més enllà de la jornada del dia 11, l'Associació de Veïns ha volgut marcar un horitzó concret. L'entitat ha convidat formalment l'alcalde a assistir a l'Assemblea General del barri, prevista per al 21 de març a la tarda, on li demanen que exposi davant del veïnat com pensa donar resposta a les reclamacions pendents.
Segons l'AVV, aquesta invitació inclou un "marge de cortesia" perquè el govern municipal pugui estudiar el dossier i arribar a l'assemblea amb propostes concretes. Amb la paròdia de Berlanga com a teló de fons, el missatge és clar: menys escenificació i més respostes efectives per a un barri que reclama passar de les paraules als fets.