La Mion-Puigberenguer serà la protagonista de l'onzena jornada de L'Alcalde als Barris

El barri de la Mion-Puigberenguer serà la propera parada de la iniciativa municipal L'Alcalde als Barris, que té per objectiu apropar l'acció de govern a la ciutadania i reforçar el contacte directe amb els veïns. La jornada tindrà lloc el dimecres 11 de febrer i comptarà amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat del regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto.
La visita començarà a primera hora del matí i s'allargarà durant tota la jornada. Al llarg del dia, l'alcalde i el regidor visitaran diversos comerços, equipaments i entitats del barri, així com diferents espais públics, amb l'objectiu de conèixer de primera mà la realitat de la Mion-Puigberenguer i escoltar les necessitats, inquietuds i propostes dels seus habitants.
La jornada es clourà a la tarda amb una trobada oberta a tota la ciutadania, que tindrà lloc a 2/4 de 6 de la tarda a l'Escola Les Bases, situada al carrer Puigmal, 16. Aquest espai de diàleg permetrà als veïns adreçar-se directament a l'alcalde i plantejar qüestions relacionades amb el barri i el conjunt de la ciutat.
Aquesta serà l'onzena jornada de L'Alcalde als Barris des que la iniciativa es va posar en marxa el febrer de 2024. Fins ara, Marc Aloy ha dedicat un dia sencer als barris de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, els Comtals, la Sagrada Família i el Barri Antic, amb una acollida molt positiva per part de la ciutadania.