Castellbell i el Vilar congela tots els impostos i taxes municipals per al 2026

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat mantenir sense canvis les ordenances fiscals per a l'any 2026, amb la voluntat de preservar una pressió fiscal moderada i garantir la sostenibilitat econòmica municipal. Es congelen tots els principals impostos i taxes, i es mantenen les bonificacions actuals per afavorir la rehabilitació, la sostenibilitat i la promoció d'activitats locals.
Els impostos i taxes, sense modificacions
El consistori ha decidit mantenir sense increments totes les figures fiscals per al 2026, entre les quals destaquen l'impost sobre béns immobles (IBI), la taxa de residus, els guals i les plusvàlues. Aquesta decisió respon, segons l'alcalde Adrià Valls, a la voluntat de "continuar oferint uns serveis de qualitat sense augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania".
L'Ajuntament considera que, després de l'esforç realitzat a l'inici de l'actual mandat per equilibrar les finances municipals, és possible mantenir els serveis essencials i les inversions prioritàries sense necessitat d'augmentar els impostos.
Bonificacions per a la sostenibilitat i la rehabilitació
Pel que fa a les bonificacions fiscals, també es mantenen sense canvis. Es conserva la reducció del 25% de la taxa del mercat setmanal per als paradistes, així com el descompte del 50% per als vehicles amb més de 25 anys i per als vehicles ecològics o de zero emissions.
També es mantenen les bonificacions a l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO): un 50% per a obres amb sistemes d'energies renovables, un 95% per a rehabilitacions de façanes i un 50% per a actuacions en edificis catalogats. A més, els projectes estratègics per al municipi, com la construcció del futur institut, continuaran gaudint d'una bonificació del 95%.
Amb aquesta decisió, Castellbell i el Vilar consolida una política fiscal estable, orientada a afavorir el desenvolupament sostenible, el suport al teixit econòmic local i el benestar de la ciutadania sense incrementar la càrrega impositiva.