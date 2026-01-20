Castellbell i el Vilar renova la coberta de la sala petita del Casino Borràs

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha finalitzat aquest mes de gener les obres de renovació de la coberta de la sala petita del Casino Borràs. L'actuació, amb un cost total de 202.000 euros, ha estat finançada majoritàriament per la Diputació de Barcelona mitjançant una subvenció de 150.000 euros i ha permès reformar íntegrament la coberta, incorporant elements de fusta i millorant l'entrada de llum natural a l'espai.
Una actuació per millorar un equipament cultural
Les obres executades al Casino Borràs han suposat una reforma integral de la coberta de la sala petita, un espai que fins ara presentava mancances estructurals i funcionals. Amb aquesta intervenció, l'Ajuntament ha apostat per una solució que combina la millora constructiva amb una renovació estètica i funcional, gràcies a la incorporació d'elements de fusta que aporten calidesa i a l'obertura de la coberta per afavorir l'entrada de llum natural.
El projecte ha tingut un pressupost global de 202.000 euros, dels quals 150.000 han estat finançats per la Diputació de Barcelona a través d'una subvenció aconseguida per l'actual equip de govern municipal. Aquesta aportació ha estat clau per poder dur a terme una actuació d'aquesta envergadura en un equipament cultural de referència al municipi.
Un espai pensat per a les entitats locals
Un cop finalitzada la reforma de la coberta, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar preveu posar la sala petita del Casino Borràs a disposició de les entitats del municipi en els pròxims mesos. Abans, però, cal completar algunes tasques pendents que permetran adequar definitivament l'espai per al seu ús habitual.
En concret, està prevista la pintura de la sala i la substitució del sistema d'il·luminació actual per tecnologia LED, una millora que contribuirà tant a l'eficiència energètica com a la qualitat lumínica de l'espai. Un cop completades aquestes actuacions, la sala funcionarà com a espai annex a la sala principal del Casino Borràs.
Aquest nou ús permetrà acollir actes i activitats de petit format, ampliant així les possibilitats del Casino com a equipament cultural i social, i oferint un nou espai per a reunions, assajos, xerrades o activitats impulsades pel teixit associatiu local.
Mirant cap a futures millores
Paral·lelament a la posada en funcionament de la sala petita, l'Ajuntament ja treballa amb la mirada posada en noves millores per al conjunt del Casino Borràs. En aquest sentit, el consistori té previst sol·licitar una nova subvenció a la Diputació de Barcelona per dotar la sala d'una climatització adequada.
Aquest projecte de climatització no es limitarà només a la sala petita, sinó que també inclourà actuacions de millora a la sala gran del Casino Borràs. Totes aquestes intervencions s'emmarcarien dins del Programa sectorial de reforma i equipaments culturals 2026-2027, amb l'objectiu de modernitzar i adequar l'equipament a les necessitats actuals del municipi.
Un pas endavant en la millora dels equipaments municipals
La renovació de la coberta de la sala petita del Casino Borràs representa un pas endavant en la millora dels equipaments culturals de Castellbell i el Vilar.