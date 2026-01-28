28 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

Castellbell i el Vilar reorganitza tres regidories del govern sense canvis globals

Els ajustos afecten dedicacions parcials i el repartiment de competències municipals

  • Façana de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de gener de 2026 a les 12:18

El ple municipal ordinari de Castellbell i el Vilar de gener ha aprovat una reorganització de l'equip de govern que implica canvis en tres regidories amb dedicació parcial. La modificació no altera ni les retribucions ni les dedicacions globals establertes a l'inici del mandat.

Reajust en tres àrees de govern

La reorganització aprovada comporta canvis en el repartiment de competències de tres regidories. Alícia Pérez, fins ara al capdavant de Serveis Socials, Educació, Infància i Joventut, assumeix també les regidories de Serveis Generals -que inclou Recursos Humans- i Igualtat. Amb aquestes noves responsabilitats, amplia la seva dedicació del 30% al 40%.

Festes i entitats, sota una nova regidoria

Carla Lluís, que fins ara gestionava les àrees d'Esports, Salut i Gent Gran, incorpora la regidoria de Festes i Entitats. Igual que Pérez, augmenta la seva dedicació del 30% al 40%, amb una retribució anual bruta fixada en 16.000 euros.

Cultura i Turisme, amb menor dedicació

Núria Martorell manté les regidories de Cultura i Turisme, que passen a funcionar de manera diferenciada respecte a Festes i Entitats. En aquest cas, la seva dedicació es redueix del 35% al 15%, amb una retribució anual bruta de 6.000 euros.

Sense afectació a la resta del govern

La resta de responsabilitats, dedicacions i retribucions de l'equip de govern municipal es mantenen sense cap modificació respecte a l'organització establerta a l'inici del mandat.

Et pot interessar