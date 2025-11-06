Catalunya en Comú celebrarà a Sant Fruitós la seva Executiva per marcar el full de ruta polític

Catalunya en Comú celebrarà aquest dissabte 8 de novembre una reunió extraordinària de la seva Executiva a Sant Fruitós de Bages. La cita arriba en un moment clau per a l'espai polític, que vol fer balanç de l'últim any i traçar les línies mestres per als pròxims mesos.
Reunió per definir estratègies i objectius
La trobada tindrà lloc al Restaurant La Cuina de l'Era, on la direcció nacional dels Comuns analitzarà la feina feta tant a nivell municipal com en l'àmbit català i estatal. La reunió arriba un any després de la IV Assemblea Nacional, en què es van renovar els òrgans de direcció amb Candela López i Gemma Tarafa com a noves coordinadores nacionals.
Segons fonts del partit, aquesta sessió extraordinària vol servir per avaluar l'acció política del darrer any i definir el full de ruta fins a les eleccions municipals del 2027, posant l'accent en diversos eixos prioritaris.
Eixos polítics i reptes de futur
Entre els principals punts de treball, la direcció posarà el focus en la defensa del dret a l'habitatge, la reclamació d'un finançament just per Catalunya que garanteixi uns serveis públics dignes arreu del país, així com el combat davant l'extrema dreta i la defensa de la llengua i la cultura catalanes.
Amb aquesta trobada, els Comuns volen reforçar el seu arrelament territorial i el contacte amb les bases locals, tot destacant el paper dels municipis com a espais clau per a la transformació social.