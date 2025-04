Dissabte començarà el període de votacions del pressupost participatiu de Sant Fruitós

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsa, per cinquè any consecutiu, els pressupost participatiu, una iniciativa que dona veu a la ciutadania a l'hora de decidir on invertir una part dels recursos municipals.

En aquesta cinquena edició es destinarà un pressupost total de 70.000 euros, que es distribuirà en cinc actuacions: 30.000 euros es dedicaran al projecte guanyador del nucli urbà i 10.000 euros a cadascun dels quatre barris i urbanitzacions del municipi (Les Brucardes, Pineda de Bages, La Rosaleda i Torroella de Baix).

Les propostes que es podran votar han estat definides a partir de les aportacions de les associacions de veïns i de les demandes recollides entre la ciutadania. En aquesta edició s'han ampliat el nombre de propostes a votació, arribant a setze projectes, quatre pel nucli i tres per a cada barri o urbanització.

Propostes per àmbit territorial

Nucli

Parc d'agility per a gossos.

Compra de gandules i creació de zones d'ombra a les piscines municipals.

Instal·lació de pantalles d'informació als accessos del nucli.

Millora dels parcs infantils del nucli.

Pineda de Bages

Zona d'aparells de gimnàstica per a la gent gran.

Zona d'ombra amb bancs i taules de pícnic.

Instal·lació d'una aranya de joc infantil.

Les Brucardes

Zona d'aparells de gimnàstica per a la gent gran.

Circuit de cintes entre els arbres per al pas d'esquirols.

Pintat de zones d'aparcament a la urbanització.

Torroella de Baix

Millores al parc infantil del barri.

Espai destinat a gossos

Equipament per al bar de la caseta del camp de futbol.

La Rosaleda

Pavimentació del passeig paral·lel a la carretera de Vic

Zones d'ombra a la plaça Principal.

Millora de l'àrea amb aparells de gimnàstica per a la gent gran.

Procés de votació

Del 26 d'abril al 7 de juny, totes les persones empadronades a Sant Fruitós de Bages i majors de 16 anys podran votar un màxim de dues propostes d'entre les presentades. La votació es podrà fer en línia i també s'habilitarà un punt de votació presencial a l'Ajuntament i un altre durant els dies d'entrega de material de la campanya d'implantació del nou servei de recollida de residus.

Un cop finalitzat el període de votació i fet el recompte, es duran a terme les cinc propostes guanyadores: la més votada del nucli i la més votada de cadascun dels quatre barris i urbanitzacions. Les propostes seleccionades es donaran a conèixer públicament durant el mes de juny.