El PSC de Sant Joan impulsa una recollida de signatures contra el nou sistema porta a porta

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Sant Joan de Vilatorrada ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per mostrar el seu rebuig al nou model de recollida de residus porta a porta impulsat pel govern municipal. La iniciativa vol donar veu a la ciutadania i reclamar que sigui el veïnat qui decideixi quin sistema de recollida vol per al municipi.
Rebuig al model aprovat pel govern municipal
El PSC recorda que va ser l'únic grup municipal que va votar en contra de la implantació del sistema porta a porta en el moment de la seva aprovació. Segons els socialistes, ja aleshores van advertir dels problemes que podia comportar aquest model de recollida de residus.
Uns mesos després, i arran del desenvolupament de les xerrades informatives organitzades per l'Ajuntament, el grup municipal assegura que ha constatat que una part important de la població comparteix aquestes preocupacions i es mostra clarament en contra del nou sistema. Aquest context és el que ha portat el PSC a impulsar la recollida de signatures com a eina per canalitzar aquest malestar.
Un sistema que consideren més car i problemàtic
Entre els principals arguments del PSC contra el porta a porta, hi ha el fet que el consideren un model més car que l'actual i que, segons defensen, no garanteix una millora real del servei. També alerten que pot generar situacions de brutícia als carrers i que incorpora un règim de sancions continuades que preocupa molts veïns del municipi.
A més, el PSC posa sobre la taula dubtes seriosos sobre la protecció de la privacitat de la ciutadania. Segons el grup municipal, el control del correcte ús del sistema implica l'obertura de bosses de brossa, fet que genera inquietud entre la població. També assenyalen que el model provoca confusió i dificultats en el dia a dia, especialment entre persones grans, famílies i determinats sectors econòmics.
En aquest sentit, els socialistes subratllen l'impacte que pot tenir el porta a porta en els bars i establiments de restauració, que, segons expliquen, hauran d'obrir dissabte i diumenge amb tota la brossa acumulada als seus locals, una situació que consideren poc pràctica i problemàtica.
Crida al consens i a la participació ciutadana
Des del PSC de Sant Joan de Vilatorrada defensen que qualsevol canvi rellevant en un servei essencial com la recollida de residus hauria de comptar amb un ampli consens social. Per aquest motiu, consideren que la implantació del nou sistema no s'hauria d'haver fet sense un procés de participació més profund.
Amb la recollida de signatures, el grup municipal vol donar veu a la ciutadania i reclamar que l'Ajuntament obri un procés de votació perquè siguin els veïns del municipi qui decideixin quin model de recollida de residus prefereixen. L'objectiu, asseguren, és que la decisió final respongui a la voluntat majoritària del poble.
"El nostre objectiu és garantir que la decisió final sigui fruit de la participació i la voluntat majoritària del poble", afirmen des del grup municipal socialista, que anima tota la ciutadania a informar-se, participar i signar la iniciativa. Segons el PSC, aquesta mobilització vol defensar un Sant Joan "més net, just i respectuós amb les persones", posant l'accent en la necessitat d'escoltar el conjunt del veïnat abans d'aplicar canvis que afecten el dia a dia de tothom.