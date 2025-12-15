Els nous carrers de Pineda portaran noms de dones catalanes destacades en diversos àmbits

El nou sector residencial Pineda IV, en procés d'urbanització, incorporarà una nomenclatura viària dedicada a dones catalanes rellevants en la societat, la cultura, la ciència i la política. La mesura, aprovada pel ple municipal de Sant Fruitós, inclou una avinguda, un carrer i cinc passatges i busca corregir el desequilibri històric en el nomenclàtor del municipi.
Nous vials amb nom de dones referents
El ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat els noms dels carrers del sector Pineda IV després del treball i consens de la Comissió de Nomenclatura. La proposta prioritza dones catalanes que han estat referents en literatura, periodisme, ciència, pedagogia, economia, feminisme, política, activisme social i drets humans.
Les denominacions definitives són:
- Avinguda Muriel Casals i Couturier
- Carrer Neus Català i Pallejà
- Passatge Caterina Albert i Paradís
- Passatge Dolors Aleu i Riera
- Passatge Joana Biarnés i Florensa
- Passatge Maria-Mercè Marçal i Serra
- Passatge Rosa Sensat i Vilà
Compromís amb la igualtat de gènere
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la igualtat de gènere i la construcció d'un espai públic més representatiu de la diversitat del municipi. La nova nomenclatura també vol inspirar la ciutadania i donar visibilitat a figures femenines que han contribuït de manera significativa al desenvolupament de Catalunya.